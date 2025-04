Inter, Inzaghi, è sempre colpa sua: tutte le accuse dei tifosi sul web

I fan nerazzurri condannano le scelte del tecnico contro il Parma: i cambi di Lautaro, Calhanoglu e Dimarco hanno favorito la rimonta nella ripresa

Follia Inter. Dopo un’altra ripresa al buio, caratterizzata da scelte e cambi di Inzaghi discutibili, lo scudetto è ora a rischio: i nerazzurri buttano clamorosamente via un doppio vantaggio a Parma. Ad incidere sono proprio le modifiche decise tra il 59° e il 65° minuto – l’ingresso di Zalewski (al posto di Dimarco) e l’uscita quasi contemporanea di Lautaro e Calhanoglu – che hanno cambiato in peggio volto alla squadra. I padroni di casa hanno approfittato del calo nerazzurro segnando due gol in nove minuti, in un momento di improvvisa confusione e meno incisività dell’Inter. Sul web, intanto, i tifosi hanno già messo sotto accusa il tecnico nerazzurro.

Lautaro fuori, entra Correa: una scelta che fa discutere

La sostituzione di Lautaro, tra i migliori fino a quel momento, era in realtà stata decisa a tavolino nei giorni precedenti, in vista dell’impegno di Champions contro il Bayern. Il capitano, che rientrava da un problema fisico, era consapevole di dover giocare solo un’ora, anche ha preso egualmente male il cambio.

L’ingresso di Correa, autore di una prestazione opaca nel derby, non ha convinto. Sul web, infatti, molti tifosi si sono chiesti: “Perché non Arnautovic, più in forma e decisivo nelle ultime uscite?” E ancora: “Ma è possibile essere fissati con Correa che ad inizio stagione era già messo ai margini del progetto e non considerare Arnautovic?”

Ed infine c’è chi scrive: “Lautaro proprio perché grazie all’infortunio ha riposato andava lasciato in campo”.

L’uscita di Calhanoglu spegne la luce

Altro cambio poco comprensibile è stato quello di Calhanoglu. Il turco, inizialmente impiegato da mezz’ala con Asllani regista, aveva brillato nel primo tempo, creando gioco e dando ritmo alla manovra. La sua uscita ha tolto lucidità e idee al centrocampo nerazzurro, che da quel momento ha faticato a costruire.

E nonostante il ricco turnover nerazzurro contro il Parma, Davide Frattesi sembra ormai ai margini del progetto. Infatti, dopo una prova deludente nel derby, il centrocampista è stato escluso dall’undici titolare e anche da subentrato non è riuscito a incidere. A Parma, come già accaduto in altre recenti uscite, è apparso spaesato e poco determinante.

Non si placano gli umori sul web tra i tifosi nerazzurri che criticano l’uscita di Calhanoglu: “Il cambio Calhanoglu per Frattesi è un errore di lettura che uno come Inzaghi non può e non deve fare. Sul 2-1 e contro un Parma all’arrembaggio ti serve un palleggiatore che sappia tenere palla, gestire e abbassare i ritmi e non uno che crea squilibrio tattico”.

Dimarco tra i migliori, poi tolto anche lui. Tifosi in protesta

Anche l’uscita di Dimarco, un minuto prima del gol del 2-2, ha fatto storcere il naso ai tifosi. L’esterno era stato tra i più brillanti, autore dell’assist per il gol iniziale di Darmian e di diversi cross pericolosi. Ma anche il suo cambio era stato programmato, proprio come quello di Bastoni, sostituito a fine primo tempo per un affaticamento muscolare.

I tifosi restano però poco convinti: “Riuscire a dire una buona volta che Inzaghi sbaglia spesso sui cambi a tavolino senza pensare a andamento gara farebbe bene all’Inter. Invece di trovare sempre scuse patetiche.” E ancora: “Ora l’attenzione dell’Inter si sposta sulla sfida europea con il Bayern Monaco. Dopo un pareggio che lascia l’amaro in bocca, la speranza è che i prossimi cambi portino risultati migliori”.

C’è poi chi scrive: “Io sto semplicemente dicendo che non puoi giocare mezz’ora senza Calhanoglu, Dimarco e Lautaro. Questi lo difenderebbero anche se li togliesse nel primo tempo”. Le proteste non accennano a placarsi: “Avevi già tolto Bastoni e Dimarco, Dumfries non giocava e non è la prima volta che succede. Il valore delle riserve è quello che è e nonostante siano più forti del Parma non basta…detto questo matte stavi soffrendo…togliere i due leader carismatici della squadra non è una buona idea”.

Continuano le condanne ad Inzaghi: “Il problema è duplice: atteggiamento e scelte iniziali e cambi totalmente sbagliati. Asllani e Bisseck non possono circolare. E comunque appena toglie Dimarco si prende gol, che strano: cambiare la catena di sinistra PER INTERO è deleterio.”

