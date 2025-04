Inter, la sfuriata di Mentana su Inzaghi è un boomerang e scatena i tifosi

Il direttore di La7 difende i nerazzurri con un post sui social ma i tifosi non ci stanno e scatenano una bufera contro Inzaghi, squadra e società

L’Inter è scoppiata ma c’è chi la difende. Con tre sconfitte, tra cui due in campionato, e il sorpasso del Napoli, la squadra di Inzaghi sembra aver di colpo smarrito la retta via. A sostenere i nerazzurri, nonostante la sconfitta a San Siro contro la Roma, è un noto tifoso nonché giornalista e direttore di La7: Enrico Mentana. L’appello sui social, lanciato nel tardo pomeriggio, non trova però l’effetto sperato da parte dei tifosi che scatenano una bufera.

Il post di Mentana sui social per difendere l’Inter

Poco prima dell’inizio del telegiornale di LA7, e due ore dopo la sconfitta dell’Inter con la Roma, il direttore dell’emittente di Urbano Cairo ha pubblicato un post sui social in difesa dei nerazzurri. Scrive Enrico Mentana: “E sia ben chiaro, si vince o si perde (oggi complimenti alla Roma che ha espugnato con merito San Siro), ma la passione rimane la stessa. E confermo, nel giorno in cui con Jair ricordiamo la grande Inter, che io non ho mai visto la nostra squadra giocare così bene come in queste stagioni con Inzaghi in panchina.”

Aggiunge infine Mentana: “Troppo facile accodarsi solo nei momenti delle vittorie per un selfie: è anche un’offesa per tutti i tifosi delle società che mai hanno vissuto una ribalta internazionale o hanno sognato uno scudetto. Eppure sempre trepidano per la loro squadra. Amala.”

I tifosi dell’Inter temono sia arrivato il tracollo su tutti i fronti

Rispondono delusi i tifosi dell’Inter che temono di aver perso, oltre la Coppa Italia, anche il duello scudetto e probabilmente la Champions nella prossima sfida contro il Barcellona: “Errore di valutazione degli obiettivi possibili per eccesso di presunzione: questo è”.

C’è chi scrive: “Per me Inzaghi è sopravvalutato, quest’anno ha fatto più errori di Conte. Mi auguro di vincere la Champions ma la vedo dura perché atleticamente stiamo messi male.” E ancora: “Lo dica a mio marito che ha messo un muso da quando è finita la partita che ancora non parla! Che pazienza coi tifosi, direttore mio!”

Non si placano gli animi sul web: “Oggi ero lì…si vede che sono stanchi e le seconde linee non all’altezza. Ma come dice lei, nonostante la delusione, l’abbraccio e l’applauso di tutto lo Stadio è stato spontaneo. Ci hanno provato, ma ormai in queste giornate va così…ora e Sempre si tifa l’Inter!!Nelle Vittorie e nelle sconfitte!!”

C’è poi chi sostiene: “Il problema é solo uno: la squadra è stanca, spremuta come un limone per errori di valutazione iniziale della società! E infine: “L’Inter non ha la Rosa per le tre competizioni ma hanno giocato credendo di poterlo fare, tutti gli allenatori società ad inizio anno hanno obiettivi e in base a quello dosano le forze e le rotazioni, l’Inter voleva prendersi tutto senza averne la forza e ora rischia di perdere tutto. Chi troppo vuole nulla stringe”.

I tifosi partenopei augurano all’Inter di vincere la Champions

Non mancano poi i commenti al post di Mentana da parte dei tifosi del Napoli che vedono gli azzurri avvantaggiati in questa volata finale scudetto, soprattutto dopo la vittoria contro il Torino: “Credo, da tifoso del Napoli, che il vero rimpianto per l’Inter resterà lo scudetto del 2022, perché era avanti e nettamente più forte del Milan. Quasi 20 partite in più non possono non sentirsi, specialmente se hai una rosa buona ma non adeguata a 3 competizioni. Per il Napoli, fuori dalla champions, era un’occasione irripetibile.

C’è poi chi scrive: “Spero che finisca con scudetto al Napoli e champions all’Inter. Perché anche questa champions per l’Inter e’ un’occasione da non perdere: le concorrenti sono tutte alla sua portata!”

E infine: “Da tifoso napoletano e sportivo sono abituato male forse perché all’Inter ricordo altri calciatori e altri allenatori. Vi auguro di vincere la Champions ma la vedo dura perché atleticamente state messi male.”