Pagelle Napoli-Torino 2-0: McTominay è letale, Conte vede lo scudetto ma perde Anguissa e Buongiorno

Top e flop della partita Napoli-Torino, valevole per la 34a giornata di serie A 2024/2025: lo scozzese ex United due volte a bersaglio, azzurri a +3 sull'Inter ma Conte è in ansia.

Il Napoli approfitta della sconfitta dell’Inter, manda al tappeto il Torino al Maradona e vola a +3 sui nerazzurri a quattro giornate dalla fine del campionato. Ad avvicinare i partenopei allo scudetto è McTominay, autore di una doppietta e sempre più decisivo in questa fase cruciale della stagione. Conte, però, non riesce a gioire: nell’arco di pochi minuti, infatti, perde prima Anguissa e poi Buongiorno.

Napoli-Torino: la sblocca subito McTominay

Il ko interno dell’Inter con la Roma carica che il Maradona, che è una bolgia infernale. In tribuna c’è anche il Cholo Simeone: il figlio è panchina, ma l’allenatore dell’Atletico Madrid avrà sicuramente apprezzato l’azione con cui il Napoli sblocca il match col Torino dopo soli 6′. Di Lorenzo vede l’inserimento in area di Anguissa, palla in mezzo e tap in del solito letale McTominay.

La dura legge di Scott, Anguissa e Buongiorno ko

A pochi minuti dall’intervallo i partenopei raddoppiano, sempre col centrocampista acquistato dal Manchester United. Spunto di Politano sulla destra, cross in mezzo e ancora una volta lo scozzese è il più lesto di tutti in area: 2-0.

Al 58′ Anguissa è costretto ad alzare bandiera bianca dopo aver ricevuto un colpo da Ilic. Entra Billing e l’ex Bournemouth centra subito la traversa su cross delizioso di Spinazzola. Al 63′ si arrende anche Buongiorno, che era stato giusto in tempo per la sfida contro la sua ex squadra: il difensore chiama subito il cambio in seguito a uno scatto toccandosi l’adduttore. A fine partita il Maradona canta, ma Conte non riesce a gioire nonostante il +3 in classifica sull’Inter.

Le pagelle del Napoli

Meret 6: Mai veramente sollecitato dai granata.

Di Lorenzo 6,5: Avvia l'azione del vantaggio pescando molto bene Anguissa in area.

Rrhamani 6: Una sola sbavatura nelle battute iniziali cancellata poi da una prestazione di livello.

Buongiorno 6: Recuperato in extremis per la squadra di cui era capitano solo fino a pochi mesi fa, gioca una gara attenta fino all'ennesimo infortunio della sua tormentata stagione (dal 64′ Rafa Marin : sv).

Olivera 6: Presidia la corsia mancina senza particolari affanni (dall'86' Raspadori : sv).

Anguissa 7: Conte ha trasformato un mediano che raramente vedeva la porta in un centrocampista formidabile dalla trequarti in su. Splendido il taglio e l'assist per McTominay. Una botta ricevuta da Ilic lo mette ko (dal 58′ Billing: 6. La traversa gli nega la gioia del gol pochi istanti dopo il suo ingresso in campo).

Lobotka 6: Guida il centrocampo con la solita maestria: ordinato (dall'86' Gilmour : sv).

McTominay 8: Quarto e quinto gol nelle ultime tre partite, quota 11 in campionato. Il Maradona ai piedi di Scott: Braveheart è per distacco il miglior colpo messo a segno la scorsa estate.

Politano 6,5: Carbura col passare dei minuti: impreziosisce la sua partita con l'assist al bacio per McTominay.

Lukaku 6: Generoso, ma mai capace di far male al Toro (dall'86' Simeone : sv).

Spinazzola 6,5: Ancora una volta in versione ala: Spina sta bene e non delude.

Top e flop del Torino