Inter-Roma 0-1, pagelle: Soulé consegna lo scudetto nelle mani di Conte, terza sconfitta di fila per Inzaghi

Diciottesimo risultato utile consecutivo per la squadra di Ranieri. Periodo negativo per i nerazzurri: il Napoli stasera può scappare

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Un guizzo di Soulé nel primo tempo regala alla Roma tre punti fondamentali e conferma il momento di difficoltà dell’Inter che, dopo il ko contro il Bologna e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, sprofonda ancora in un match cruciale. I nerazzurri restano fermi a 71 punti in classifica, pari al Napoli, che questa sera affronta il Torino e potrebbe sorpassare la squadra di Inzaghi, salendo in testa. Al contrario, la Roma conquista tre punti vitali per rilanciarsi nella corsa alla Champions.

Il racconto del match

Subito Inter. Dimarco impegna Svilar su punizione, poi Frattesi segna ma il gol viene annullato per fuorigioco di Arnautovic. Altra tegola per Inzaghi: Pavard si infortuna alla caviglia e, dopo aver provato a stringere i denti, lascia il posto a Bisseck. A sbloccarla, dopo circa dieci minuti, è la Roma: tiro di Pellegrini respinto, Soulé approfitta di una carambola e firma l’1-0.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il vantaggio dà fiducia ai giallorossi, che provano subito a chiudere i conti. Doppia occasione: Cristante spreca da posizione favorevole, poi Shomurodov, servito da Angelino, si vede negare il gol da un salvataggio di Carlos Augusto. L’Inter cresce nel finale di primo tempo, ma in modo ancora disordinato.

L’Inter torna in campo nella ripresa con più aggressività e determinazione. Possesso palla per i nerazzurri, mentre la Roma resta pericolosa in contropiede. Molti errori in appoggio per la squadra di Inzaghi. L’allenatore nerazzurro prova a dare una scossa con gli ingressi di Zalewski e Dumfries, rientrato dopo l’infortunio del 16 marzo. È proprio con questi cambi che l’Inter si fa più pericolosa.

L’occasione più ghiotta è di Barella: l’ex Cagliari in area, riceve da Lautaro e calcia in diagonale da posizione ravvicinata, ma la palla sfila a lato. Il finale di partita si fa intenso su entrambi i fronti: l’Inter lotta per agguantare il pareggio con le conclusioni di Calhanoglu, ma la Roma risponde con determinazione, creando pericoli con Dovbyk. Tuttavia, all’Inter non basta il cuore, perché il tempo scorre inesorabile: vince la Roma.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Non può nulla sul gol di Soulé. Attento nel corso della gara.

Non può nulla sul gol di Soulé. Attento nel corso della gara. Pavard ng: Dopo circa dieci minuti di gioco è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. ( 14′ pt Bisseck 5.5: Si perde Soulé in occasione del gol)

Dopo circa dieci minuti di gioco è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. ( Si perde Soulé in occasione del gol) Acerbi 6: Inizialmente fa fatica con Dovbyk, ma si riprende con il passare dei minuti. Decisivo nella ripresa su Dovbyk.

Inizialmente fa fatica con Dovbyk, ma si riprende con il passare dei minuti. Decisivo nella ripresa su Dovbyk. Carlos Augusto 6: Respinge debolmente sul tiro di Pellegrini, ma si riscatta salvando su Shomurodov.

Respinge debolmente sul tiro di Pellegrini, ma si riscatta salvando su Shomurodov. Darmian 5.5: Si lascia sorprendere da Shomurodov nell’azione che porta al vantaggio giallrosso. Cresce nel corso della gara, provvidenziale il salvataggio su Pellegrini in ripartenza. ( 17′ st Dumfries 6: Rientra dopo l’infortunio, subito pericoloso con un colpo di testa fermato da Svilar)

Si lascia sorprendere da Shomurodov nell’azione che porta al vantaggio giallrosso. Cresce nel corso della gara, provvidenziale il salvataggio su Pellegrini in ripartenza. ( Rientra dopo l’infortunio, subito pericoloso con un colpo di testa fermato da Svilar) Frattesi 5: Gestisce male alcuni palloni e non trova il guizzo decisivo. (35′ st Correa ng)

Gestisce male alcuni palloni e non trova il guizzo decisivo. Calhanoglu 5.5: Non riesce a dirigere il gioco. In difficoltà anche in fase difensiva su Pellegrini. Cresce nella ripresa, tentando anche un paio di conclusioni dalla distanza.

Non riesce a dirigere il gioco. In difficoltà anche in fase difensiva su Pellegrini. Cresce nella ripresa, tentando anche un paio di conclusioni dalla distanza. Barella 5: Per nulla incisivo, leggero sia nei contrasti, sia nelle scelte palla al piede. Nella ripresa, spreca la chance per pareggiare a tu per tu con Svilar. (35′ st Zielinski)

Per nulla incisivo, leggero sia nei contrasti, sia nelle scelte palla al piede. Nella ripresa, spreca la chance per pareggiare a tu per tu con Svilar. Dimarco 5.5: In affanno costante su Soulé. Impalbabile dal punto di vista offensivo. ( 17′ st Zalewski 6: Entra bene in partita, prova a dare il suo contributo nell’assalto del secondo tempo)

In affanno costante su Soulé. Impalbabile dal punto di vista offensivo. ( Entra bene in partita, prova a dare il suo contributo nell’assalto del secondo tempo) Lautaro 5.5: Lotta nel duello fisico con Mancini e cede anche a un po’ di nervosismo. Nonostante questo, dà il suo massimo contributo.

Lotta nel duello fisico con Mancini e cede anche a un po’ di nervosismo. Nonostante questo, dà il suo massimo contributo. Arnautovic 5.5: Pochi palloni giocati, poco incisivo nel corso della partita.

Le pagelle della Roma

Svilar 6: Reattivo. Sempre attento nelle uscite e nella gestione dei pericoli.

Reattivo. Sempre attento nelle uscite e nella gestione dei pericoli. Celik 6: Ordinato e grintoso, dà solidità.

Ordinato e grintoso, dà solidità. Mancini 6: Ammonito dopo pochi minuti, ma gioca con intelligenza e guida bene la retroguardia.

Ammonito dopo pochi minuti, ma gioca con intelligenza e guida bene la retroguardia. Ndicka 6.5: Diligente e preciso, gran partita. Rischia nel finale con la trattenuta in area di rigore su Bisseck.

Diligente e preciso, gran partita. Rischia nel finale con la trattenuta in area di rigore su Bisseck. Soulé 7: Spina nel fianco di Dimarco. Sblocca il match e si conferma sempre più protagonista tra i giallorossi. (41′ st Rensch ng)

Spina nel fianco di Dimarco. Sblocca il match e si conferma sempre più protagonista tra i giallorossi. Kone 6.5: Lucido e dinamico in mezzo al campo. ( 23′ st Gourna-Douath 6: Entra bene in partita)

Lucido e dinamico in mezzo al campo. ( Entra bene in partita) Cristante 6: Spreca una grande occasione per il raddoppio, ma si fa sentire con intensità nei duelli.

Spreca una grande occasione per il raddoppio, ma si fa sentire con intensità nei duelli. Angelino 6.5: Vivace e arrembante, bene anche in copertura.

Vivace e arrembante, bene anche in copertura. Pellegrini 6.5: Sempre attivo e nel vivo delle azioni pericolose della Roma, offre qualità alla manovra. ( 23′ st Pisilli 6: Entra bene in partita).

Sempre attivo e nel vivo delle azioni pericolose della Roma, offre qualità alla manovra. ( Entra bene in partita). Shomurodov 6: Danza tra le linee, serve l’assist per la rete di Soulé. A un passo dal gol, fermato solo da Carlos Augusto. ( 12′ st Baldanzi 6: Prova a rendersi pericoloso con un tiro neutralizzato da Sommer)

Danza tra le linee, serve l’assist per la rete di Soulé. A un passo dal gol, fermato solo da Carlos Augusto. ( Prova a rendersi pericoloso con un tiro neutralizzato da Sommer) Dovbyk 6: Poche occasioni, ma si rende utile nella manovra. Vicino al gol nella ripresa. (41′ st El Shaarawy ng)

Serie A: la classifica completa