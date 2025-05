Juventus, Pioli è il nuovo tecnico per Bargiggia che poi definisce Conte da medioevo

Un'indiscrezione dell'esperto di mercato Bargiggia vedrebbe il ritorno in Italia dell'ex tecnico rossonero sulla panchina della Vecchia Signora

La Juventus si prepara alla rivoluzione. Dopo che Cristiano Ronaldo ha chiesto all’Al Nassr di non riconfermare Stefano Pioli, alla guida del club saudita anche per la prossima stagione, il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha svelato che alla Juventus potrebbe andarci proprio l’ex tecnico rossonero. Per Pioli si tratterebbe quindi di un ritorno di fuoco in Serie A, dopo una stagione di alti e bassi con il club di Riyadh. Non mancano poi, però, le critiche da parte di Bargiggia ad un altro allenatore: Antonio Conte.

Stefano Pioli potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus

E’ quindi già tramontata l’idea per la Juventus di prendere l’ex CT Roberto Mancini da giugno in poi? A lanciare l’indiscrezione di una possibile rivoluzione in panchina per i bianconeri è Paolo Bargiggia che commenta sui social: “Stefano Pioli è vicinissimo alla panchina della Juventus per la prossima stagione. Aggiornamenti stasera al Processo di Biscardi.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i tifosi sul web c’è subito chi fa ironia: “Questa sarebbe una bella notizia per Inzaghi significherebbe vincere almeno sei derby D’Italia”.

C’è poi chi invece critica: “Juventus e Milan hanno gli stessi problemi : Sono arrivati personaggi che hanno voluto eliminare storia e DNA in entrambe le società!”

E ancora: “Ma come? Non era tutto pronto per Mancini al termine della stagione?” Ed infine: “La Juventus se dovesse prendere Pioli fa altri 10 passi indietro, peggio di Thiago La Marmotta!!!”

Bargiggia critica Conte e scatena bufera social

Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa è arrivato un duro attacco di Bargiggia sui social nei confronti di Conte: “Come nel Medioevo di un calcio che, per fortuna sta scomparendo, ci sono ancora gli allenatori che, in vantaggio e nel finale di partita, tolgono una punta e mettono un centrocampista o un difensore. Come nel Medioevo, come Conte”.

Provocano i tifosi dell’Inter: “Quando ti hanno speso 151 mil ma stai facendo un miracolo. Quando ti hanno speso 35 mil per Buongiorno ma stai facendo un miracolo. Quando ti hanno speso 30 mil per McTominay ma stai facendo un miracolo. Quando ti hanno speso 30 mil per Lukaku ma stai facendo un miracolo. Quando ti hanno speso 28 mln per Neres ma stai facendo un miracolo.”

E ancora: “Quando stai giocando una partita ogni 7 giorni ma stai facendo un miracolo. Quando hai giocato 21 partite in meno dell’Inter ma stai facendo un miracolo.”

C’è poi chi scrive: “Per me rimane un talebano nella gestione della squadra…ma come fa? l’egocentrismo dopo il periodo dell’inattività gli ha dato alla testa invece di spingere…lui accorcia e fa lo sparagnino…ha ancora una possibilità.”

E ancora: “Quando l’Inter ha perso contro il Bologna contro la Roma e altre partite imbarazzanti io non ho letto critiche nei confronti di Inzaghi o critiche verso altri allenatori quando non vincono perché fa’ solo critiche così cattive verso conte?”

Infine c’è chi provoca: “Tanto a Conte sia che perda o vinca il campionato per lui è indifferente. Nel primo caso può lamentarsi, nel secondo caso ha fatto un miracolo”.

Clicca qui per le ultime news sulla Juventus