Inter e Napoli, non c’è solo la battaglia scudetto: la sfida di mercato si infiamma intorno a David ma quanta concorrenza

Duello in campo e pure fuori: la battaglia tra nerazzurri e azzurri è su tutti i fronti. Il nordamericano è l'oggetto del contendere, forte di una condizione contrattuale estremamente favorevole.

Inter e Napoli sono le due squadre del momento in Italia. Sotto la guida di Simone Inzaghi e Antonio Conte i due club stanno lottando per lo scudetto in una battaglia punto a punto che non prevede esclusioni di colpi. Ma non c’è soltanto il campo ad accomunarli. A breve si parlerà pure di mercato e i rispettivi direttori sportivi lo stanno già facendo: nerazzurri e azzurri hanno messo nel mirino Jonathan David.

Tanti gol a zero euro

Jonathan David fa gola a molti. Già 25 gol in stagione e 109 complessivamente in 228 presenze con il Lilla. Ma soprattutto il centravanti canadese ha una situazione contrattuale che intriga parecchio. A giugno il suo legame con il sodalizio francese terminerà e come già annunciato dal diretto interessato, di rinnovo non se ne parla neanche. Chi lo vuole deve trattare solamente con il suo management.

Le richieste del calciatore il vero problema

Che poi anche per i free agent c’è da trattare eccome. Anzitutto, non ci sono solamente Inter e Napoli a drizzare le antenne sulla situazione del nordamericano: come è logico che sia tutti i principali club europei e non ci hanno fatto più di un pensierino. Ma a preoccupare sono soprattutto le richieste di ingaggio del giocatore che vorrebbe 8 milioni di euro l’anno più sostanzioso bonus alla firma. Non una condizione favorevole per le italiane.

Il ruolo di David nell’Inter

Perché l’Inter vuole Jonathan David? Al di là del normale interesse che ci deve essere per un grande club nei confronti di un calciatore simili a simili condizioni contrattuali, il bomber sarebbe il rinforzo ideale per completare il reparto. Correa, Arnautovic, Taremi sono tutti in uscita. Thuram e Lautaro Martinez hanno bisogno di un’alternativa valida e il canadese potrebbe far coppia con ognuno dei due.

Il ruolo di David nel Napoli

Qui c’è qualche incognita in più, dettata anche dall’incertezza relativa al futuro di Antonio Conte. A prescindere dalla guida tecnica e dal modulo tattico di riferimento, Jonathan David sarebbe oro colato per il Napoli. Sia che faccia il centravanti nel 4-3-3 e sia che ricopra il ruolo di seconda punta accanto a Lukaku alzerebbe il livello della squadra partenopea. Nel prossimo anno ci sarà anche la Champions: elemento da non trascurare. In più Simeone andrà via e Raspadori resta in dubbio.