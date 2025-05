Calendario Napoli e Inter, è caos: la Lega non vorrebbe anticipo a giovedì

Solo lunedì si dovrebbero conoscere date e orari dell'ultima giornata di serie A ma è braccio di ferro sugli anticipi delle pretendenti allo scudetto

Il problema si potrebbe risolvere domenica sera, qualora l’Inter perdesse in casa con la Lazio e il Napoli andasse a vincere a Parma. L’unica combinazione possibile che chiuderebbe in anticipo la lotta scudetto col tricolore che andrebbe agli azzurri di Conte ma qualsiasi altro risultato lascerebbe l’ultima parola all’ultima giornata di campionato e qui scatta il caos. E’ braccio di ferro in Lega su date e orari delle partite delle due rivali per il titolo e si continua a discutere senza che una soluzione certa sia stata già trovata.

Lunedì la Lega dirama il calendario

Lunedì, risultati alla mano, la Lega cercherà di dipanare il rebus ma l’ipotesi che sembrava la più probabile, ovvero l’anticipo a giovedì di Como-Inter e Napoli-Cagliari per poter poi giocare un’eventuale spareggio domenica 25 assieme alle altre partite dell’ultima di A, non è ora così scontata. L’Inter preme per questa soluzione perchè vuole avere almeno una settimana di tempo per preparare la finale di Champions col Psg, il Napoli nicchia ma preferirebbe giocare nel weekend e rimandare l’eventuale spareggio, la Lega non sa come districarsi.

Se l’Inter non fosse in finale di Champions, non avendo il Napoli impegni, si sarebbe giocato lo spareggio sabato 31 maggio o domenica primo giugno. Ma non è possibile, che fare dunque? L’ipotesi di anticipare le partite di nerazzurri e partenopei a giovedì (ed anche delle squadre che lottano per la salvezza nel caso in cui domenica sera il Cagliari risultasse ancora coinvolto) piace pochissimo. Il motivo? Questioni organizzative, perché si rischierebbe di poter fissare il calendario completo dell’ultima di A solo venerdì con evidenti problemi legati ai biglietti e all’organizzazione dei tifosi. Piace in via Rossellini l’ipotesi di shiftare a sabato Como-Inter e Napoli-Cagliari con spareggio eventuale programmabile per martedì 27 maggio.

L’Inter non vuol giocare sabato

Una soluzione che l’Inter rifiuta categoricamente, perché avrebbe pochi giorni per preparare al meglio la sfida al Psg a Monaco per la finale di Champions. Lunedì se ne saprà di più anche se va detto che l’ipotesi spareggio è piuttosto complessa: il Napoli dovrebbe fare due pareggi e l’Inter una vittoria e una sconfitta; oppure il Napoli dovrebbe perdere entrambe le partite e i nerazzurri perderne una e pareggiarne un’altra. Oppure, ancora: l’Inter dovrebbe pareggiarne una e vincerne un’altra e il Napoli perderne una e vincerne un’altra.

La sede dello spareggio

Lo spareggio si dovrebbe giocare a San Siro (vista la miglior differenza reti), ma per ragioni di ordine pubblico sarebbe stato allertato l’Olimpico. Anche se, pure in questo caso, considerando i rapporti della tifoseria della Roma con quella del Napoli, l’allerta ordine pubblico metterebbe tutto a serio rischio. Insomma un bel pasticcio ancora tutto da decifrare.