Psg, bella la vita: l'Inter suda per lo scudetto, i francesi in vacanza prima della Champions

Con il titolo già in tasca Luis Enrique sta facendo riposare i big in vista della finale di Champions League del 31 maggio a Monaco

Obiettivo comune ma percorsi divergenti per Psg e Inter in vista della finale di Champions League del 31 maggio a Monaco. Mentre i nerazzurri sognano il sorpasso al Napoli e saranno impegnatissimi da qui presumibilmente fino a domenica 25, i parigini stanno smaltendo scorie e fatiche, forti del titolo di Ligue1 già vinto.

Le vacanze dei francesi

Già dalla settimana scorsa Luis Enrique aveva dato il via libera a tutti i titolarissimi: vacanze per tutti i big, da Donnarumma a Dembelè, in campo la settimana scorsa sono andate le riserve (che peraltro hanno vinto 4-1). I migliori tornano domani ad allenarsi ma saranno tenuti ancora a riposo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche sabato in campo le riserve

In campionato, infatti, sabato c’è una partita senza valore con l’Auxerre, e il tecnico spagnolo dovrebbe affidarsi di nuovo a giovani e riserve, anche perché sono previste le celebrazioni al Parco dei Principi. Lo stadio sarà esaurito e sarà una festa globale.

Obiettivo Triplete

Si tornerà a fare sul serio da lunedì 19, col Triplete nel mirino. Sabato 24 infatti c’è il secondo step, la finale di coppa di Francia contro il Reims e una settimana dopo l’Inter a Monaco.

Le fatiche dell’Inter

Diversa la storia per l’Inter. Dopo aver schierato le riserve a Torino, Inzaghi proverà a dare la rincorsa al Napoli schierando la miglior squadra possibile domenica sera contro la Lazio. Se sarà ancora in corsa per il titolo nuova fatica per i nerazzurri a metà settimana, quando verrebbero anticipate le gare dei nerazzurri (col Como) e del Napoli (col Cagliari) per consentire un eventuale spareggio scudetto domenica 25, unica data utile.