Serie A: Napoli e Inter in contemporanea, anticipi e posticipi penultima giornata, calendario rebus

La Lega ha ufficializzato solo in parte date e orari del 37esimo turno mentre si ragiona anche per l'organizzazione di un eventuale spareggio scudetto

E’ un vero e proprio puzzle quello che è chiamato a risolvere la Lega per l’organizzazione delle ultime due giornate di campionato, va garantita la contemporaneità per chi ha gli stessi obiettivi e vanno salvaguardate le esigenze di chi, come l’Inter, ha un appuntanento decisivo il 31 maggio a Monaco per la finale di Champions League. In più c’è l’eventualità ancora possibile di uno spareggio scudetto che non potrebbe essere fissato dopo la finale di Champions perchè incombe il Mondiale per club con l’Inter protagonista.

Gli anticipi della 37esima giornata

Oggi la Lega ha tolto solo parzialmente il velo ad anticipi e posticipi della 37esima giornata. Si sa che Napoli e Inter giocheranno in contemporanea domenica (con ogni probabilità alle 20.45) e che alcune partite della penultima giornata potrebbero essere anticipate a sabato 17, come Verona-Como (se i gialloblù saranno salvi) o Genoa-Atalanta (in caso di Champions già acquisita dai bergamaschi) ma sono ancora da stabilire gli orari.

Nel comunicato si legge: ” In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare n. 3 del 3 luglio 2024 che prevede che le 10 gare della 37^ giornata del Campionato di Serie A Enilive possano essere distribuite in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica, si comunica di seguito la programmazione della 37^ giornata (gli orari e la programmazione televisiva verranno comunicati martedì 13 maggio 2025):

Domenica 18 maggio 2025:

CAGLIARI – VENEZIA

FIORENTINA – BOLOGNA

GENOA – ATALANTA *

HELLAS VERONA – COMO **

INTER – LAZIO

JUVENTUS – UDINESE

LECCE – TORINO

MONZA – EMPOLI

PARMA – NAPOLI

ROMA – MILAN

* Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all’esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.

** Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all’esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00.

La data dello spareggio

Intanto ci si cautela in vista del possibile spareggio. La Lega sta valutando di anticipare Napoli-Cagliari e Como-Inter a mercoledì 21 o giovedì 22 maggio. Una scelta che permetterebbe di giocare lo spareggio domenica 25 (preferita dall’Inter) o, in alternativa, lunedì 26. Resta da definire anche la sede di un eventuale spareggio: San Siro in pole, ma servirà l’ok del Viminale per motivi di ordine pubblico.