Spareggio scudetto Inter-Napoli non si giocherà a Milano: scelta sede, data e ora, cosa dice il regolamento

Visto l'equilibrio negli scontri diretti, l'eventuale spareggio dovrebbe giocarsi in casa della squadra con miglior differenza gol. Ma c'è un ostacolo

E se Napoli e Inter chiudessero a pari punti? L’ipotesi non è affatto improbabile, visto che a 180 minuti dalla fine del campionato le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. Il regolamento prevede l’assegnazione dello scudetto tramite spareggio, ma non è così semplice trovare la quadra. La Lega, però, sembra avere le idee chiare su sede, data e ora del possibile incontro.

Spareggio scudetto Inter-Napoli: no all’ipotesi Milano

Il regolamento è chiaro: da due anni a questa parte è stato introdotto lo spareggio in caso di arrivo a pari punti tra due club che si giocano il tricolore o la salvezza (ricordate il precedente del Mapei tra Spezia e Verona?). Essendo Napoli e Inter in perfetto equilibrio negli scontri diretti (si è registrato un doppio 1-1), la partita secca per lo scudetto dovrebbe andare in scena nello stadio della squadra che vanta la migliore differenza reti nell’intero campionato.

Dunque, a San Siro. Già, con +42 (75 gol fatti, 33 subiti) i nerazzurri sono nettamente avanti rispetto al +30 dell’undici di Conte (57 reti realizzate, 27 incassate). Eppure, l’ipotesi Milano sembra proprio che sia da scartare.

Perché no a San Siro e dove si giocherà lo spareggio

Il vero ostacolo che impedisce lo svolgimento dello spareggio a San Siro è legato a motivi di ordine pubblico. Se ne discute da tempo ed è la ragione – l’unica – per cui la Lega potrebbe optare per un altro impianto in deroga così al regolamento. Tutto lascia pensare che l’eventuale super sfida scudetto tra Napoli e Inter possa disputarsi allo stadio Olimpico di Roma.

Problema ‘Champions’: scelta data e ora

L’ultimo turno di campionato è in programma domenica 25 maggio, ma non si può certo andare oltre. Sei giorni più tardi, infatti, l’Inter sarà impegnata nella finalissima di Champions League a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.

Allora, Napoli-Cagliari e Como-Inter potrebbero essere anticipate a giovedì 22 maggio per poi contendersi il tricolore proprio domenica 25 maggio alle 20:45. La Lega strizza l’occhio a quest’ipotesi, ma una decisione definitiva sarà presa solamente dopo la 37a giornata quando il quadro della situazione sarà più chiaro.

Spareggio, che succede in caso di parità al 90′

Per quanto riguarda lo spareggio, in caso di segno X al triplice fischio il regolamento non contempla i tempi supplementari. Lo scudetto sarebbe pertanto assegnato tramite la lotteria dei calci di rigori.