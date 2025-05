Juventus, affare Osimhen in stallo: lui vuole i bianconeri, ma la stampa turca svela l’accordo Galatasaray-Napoli

Il centravanti convinto dalla proposta arrivata da Torino, ma il club di Istanbul sarebbe in vantaggio nella trattativa con De Laurentiis

C’è feeling tra la Juventus e Victor Osimhen, che punta a tornare in serie A e a indossare la maglia bianconera: l’affare col Napoli, già difficile, potrebbe però essere più complicato del previsto a causa della concorrenza del Galatasaray, che secondo i media turchi avrebbe già raggiunto l’accordo con Aurelio De Laurentiis.

Juventus, Giuntoli non molla Osimhen

Nonostante la smentita di Cristiano Giuntoli, la Juventus fa sul serio per Victor Osimhen. Il centravanti di proprietà del Napoli è l’obiettivo numero uno sul mercato per il club bianconero, pronto a darsi da fare per convincere Aurelio De Laurentiis a una cessione che il presidente del club partenopeo vorrebbe evitare: non a caso nel contratto di Osimhen è presente una clausola rescissoria da 75 milioni dei euro valida, però, solo per l’estero.

La Juve, in particolare, punta ad ammorbidire la posizione di ADL ricordandogli che il centravanti finirà in scadenza tra un anno, a giugno 2026.

Juventus priorità per Osimhen

Intanto la Juventus è in pressing sul giocatore, che gradirebbe il ritorno in serie A in un club prestigioso come quello bianconero. Secondo il quotidiano Il Mattino, anzi, Osimhen avrebbe dato priorità proprio alla Juve, indicata al suo entourage come la soluzione da lui preferita per la prossima stagione. Si tratta di una novità importante: la volontà di Osimhen potrebbe risultare decisiva per ottenere il sì di De Laurentiis.

Dalla Turchia: accordo Napoli-Galatasaray per Osimhen

Per la Juventus, però, c’è anche una notizia negativa. Arriva dalla Turchia: secondo il portale Fanatik, infatti, dopo il prestito ottenuto questa stagione dal Napoli il Galatasaray è intenzionato ad acquistare a titolo definitivo Osimhen. Non solo: il club di Istanbul avrebbe già un accordo di massima col Napoli per la cessione del cartellino. Secondo i media turchi, infatti, De Laurentiis avrebbe accettato la proposta del Galatasaray di pagare i 75 milioni di euro della clausola in tre rate annuali. Al giocatore, invece, sarebbe stato offerto lo stesso ingaggio attuale, pari a 12 milioni di euro l’anno.

Se è vero che Osimhen ha dato priorità alla Juventus, è anche possibile che il nigeriano scelga di restare in Turchia qualora il Napoli si mostrasse irremovibile nel no alla cessione ai bianconeri: nelle ultime settimane, infatti, Osimhen ha ripetutamente ribadito quanto si trovi bene al Galatasaray, anche grazie all’affetto dei suoi tifosi. Nel caso in cui, invece, spingesse per andare alla Juve, potrebbe crearsi una situazione di stallo che rischia comunque di danneggiare i piani dei bianconeri.