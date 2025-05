Juventus, Pintus prima mossa per strappare Conte al Napoli: bianconeri sul mago dei preparatori liberato da Ancelotti

Lo specialista del Real Madrid è considerato il migliore al mondo: prenderlo potrebbe favorire il sì del tecnico salentino che ha lavorato con lui all’Inter

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il re dei preparatori atletici per convincere Antonio Conte: questa la strategia della Juventus che avrebbe messo nel mirino Antonio Pintus, specialista tra i migliori al mondo che potrebbe liberarsi dal Real Madrid dopo l’addio di Carlo Ancelotti. Conte ha lavorato con lui all’Inter.

Juventus su Pintus, il mago dei preparatori

La Juventus vuole convincere Antonio Conte a tornare in bianconero, ma sa che, per esigenze di bilancio, non potrà riuscirci facendo fuochi d’artificio sul mercato. Non potendo acquistare top player, la Juve può però far sì che i suoi giocatori siano i più aggressivi, dinamici e veloci del campionato facendoli allenare da quello che viene ritenuto il migliore dei preparatori atletici al mondo: Antonio Pintus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, dopo Ancelotti il Real può liberare Pintus

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Relevo, la Juventus avrebbe contattato Pintus mesi fa, presentandogli un’offerta ufficiale per tornare in bianconero: il preparatore ha lavorato a lungo nella Juve, prima con Marcello Lippi (dal ’91 al ’98) e poi nel 2006 con Didier Deschamps.

Fino alla scorsa settimana, era difficile ipotizzare che Pintus potesse valutare l’addio al Real Madrid. Ma con l’addio ormai ufficiale di Carlo Ancelotti, che dal 26 maggio sarà il c.t. del Brasile, le possibilità della Juventus sono decisamente aumentate.

Juventus, ingaggiare Pintus per convincere Conte

Dovesse ottenere il sì di Pintus, la Juventus avrebbe una carta importante da giocarsi per provare a strappare Conte al Napoli. Il tecnico salentino reputa Pintus il migliore al mondo e qualche settimana fa è circolata la voce di un sondaggio del club di Aurelio De Laurentiis col preparatore. I due hanno lavorato insieme all’Inter, prima che Pintus volasse al Real per porre le basi dei successi degli ultimi anni dei Blancos. Per Conte ritrovare lo specialista alla Juventus sarebbe il modo migliore per iniziare la sua seconda esperienza sulla panchina bianconera.