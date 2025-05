Napoli e Inter giocano venerdì? Oggi pomeriggio decide la Lega, è braccio di ferro

Le due squadre devono giocare in contemporanea ma i nerazzurri vogliono più giorni di riposo prima della finale di Champions, le altre di A spalmate

Solo domani si conosceranno date e orari dell’ultima giornata di serie A che ha ancora tutti i verdetti in ballo, dallo scudetto alla Champions, dalle coppe alla retrocessione: le partite di oggi hanno comunque fornito elementi utili alla Lega per dipanare la matassa, in particolare grazie al successo del Cagliari. La salvezza dei sardi consente infatti di poter staccare le due gare-scudetto, Napoli-Cagliari e Como-Inter, da tutte le altre ma quando giocheranno le squadre di Conte e Inzaghi?

Napoli e Inter verso l’anticipo al venerdì

Lo scenario che si sta prefigurando è quello di anticipare le partite del Maradona e del Sinigaglia al venerdì, presumibilmente alle 18, mentre tutte le altre di A verrebbero spalmate tra sabato (Milan-Monza, l’unica che non presenta incroci) e domenica mantenendo la contemporaneità tra le società che hanno obiettivi in comune. La decisione definitiva verrà presa domani pomeriggio in assemblea straordinaria. Al momento si va verso il venerdì per Inter e Napoli che poi si giocherebbero l’eventuale spareggio lunedì 26.

L’Inter non ci sta

L’Inter però sta puntando i piedi perchè in ballo c’è anche l’ipotesi di uno spareggio. Ipotesi lontana, a dire il vero: perché ciò accada l’Inter dovrebbe pareggiare e il Napoli perdere in casa col Cagliari ma tutto è possibile e i nerazzurri vorrebbero avere più tempo per preparare la finale di Champions con il Psg del 31 maggio a Monaco.

La sede dello spareggio

Marotta vorrebbe l’anticipo al mercoledì o al massimo al giovedì con eventuale spareggio di domenica ma De Laurentiis non vuole fare sconti. L’eventuale spareggio, da regolamento, si dovrebbe giocare al Meazza. Il Viminale, però, sembra preferire l’Olimpico al Meazza (sede deputata in base al regolamento di Lega Serie A e all’attuale differenza reti). È una scelta che condizionerebbe anche il resto del calendario: con lo slot spareggio riservato al lunedì, Lazio-Lecce, e di conseguenza tutte le partite dell’ultimo turno rilevanti per Europa e salvezza (praticamente tutte, tranne le due scudetto e Milan-Monza), si dovrebbe giocare il sabato sera.