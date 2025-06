Serie A 2025/2026, anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato: apre il Napoli campione d'Italia

La Lega Serie A ha presento il quadro di anticipi e posticipi delle tre giornate di apertura del prossimo campionato al via il 23 agosto. Il derby d'Italia si gioca il 13 settembre alle 18

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Lega Serie A ha presentato il programma ufficiale delle prime tre giornate della stagione 2025/2026 del campionato. Dopo aver rivelato il calendario completo della prossima annata calcistica, sono stati resi noti date e orari di tutte le partite che aprono la caccia al Napoli campione d’Italia.

Campioni d’Italia subito in campo

Come da tradizione, sono proprio i campioni in carica a inaugurare la stagione. La squadra di Antonio Conte vivrà il primo fischio d’inizio del campionato in contemporanea con Genoa-Lecce. Lukaku e compagni, in quello che dovrebbe essere l’esordio di Kevin De Bruyne nel nostro campionato, scendono in campo sabato 23 agosto alle 18.30, quando a Reggio Emilia avranno l’onore (e l’onere) di bagnare il ritorno nel massimo campionato del Sassuolo dopo un anno di purgatorio in Cadetteria.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il quadro completo della prima giornata di campionato

Il sabato che alza il sipario sulla stagione si completa con altre due partite certo non banali. Alle 20.45 vanno, infatti, in scena il derby lombardo Milan-Cremonese e il big match dell’Olimpico tra Roma e Bologna. Quattro gare anche domenica 24 agosto, spalmate sulle due medesime fasce orarie. Alle 18.30 il Cagliari ospita la Fiorentina, mentre il Como la Lazio. Atalanta-Pisa e Juventus-Parma si giocano alle 20.45. A chiudere il turno inaugurale lunedì 25 sono Udinese-Verona alle 18.45 e Inter-Torino alle 20.45.

Juve-Inter sabato 13 settembre alle 18

La seconda e la terza giornata saranno divise dalla prima sosta nazionali della stagione, ma se il turno del 29-31 agosto tutto sommato non presenta gare di cartello, quello che segna il ritorno in campo nel weekend del 13-15 settembre mette sul tavolo almeno tre partite assolutamente da non perdere. La prima è il derby d’Italia, che sabato 13 alle 18 vedrà la Juventus fare gli onori di casa all’Inter. Alle 20.45 si gioca Fiorentina-Napoli, mentre domenica 14 alle 20.45 è la volta di Milan-Bologna, replay della finale di Coppa Italia che lo scorso 14 maggio ha incoronato la squadra di Vincenzo Italiano.

1a GIORNATA (23-25 AGOSTO 2025)

GENOA-LECCE, sabato 23 agosto alle 18.30

SASSUOLO-NAPOLI, sabato 23 agosto alle 18.30

MILAN-CREMONESE, sabato 23 agosto alle 20.45

ROMA-BOLOGNA, sabato 23 agosto alle 20.45 (SKY)

CAGLIARI-FIORENTINA, domenica 24 agosto alle 18.30

COMO-LAZIO, domenica 24 agosto alle 18.30 (SKY)

ATALANTA-PISA, domenica 24 agosto alle 20.45

JUVENTUS-PARMA, domenica 24 agosto alle 20.45

UDINESE-VERONA, lunedì 25 agosto alle 18.30

INTER-TORINO, lunedì 25 agosto alle 20.45 (SKY)

Anticipi e posticipi prime tre giornate della Serie A 2025/2026

Di seguito il quadro completo delle prime tre giornate della nuova stagione:

1a GIORNATA (23-25 AGOSTO 2025)

GENOA-LECCE, sabato 23 agosto alle 18.30

SASSUOLO-NAPOLI, sabato 23 agosto alle 18.30

MILAN-CREMONESE, sabato 23 agosto alle 20.45

ROMA-BOLOGNA, sabato 23 agosto alle 20.45 (SKY)

CAGLIARI-FIORENTINA, domenica 24 agosto alle 18.30

COMO-LAZIO, domenica 24 agosto alle 18.30 (SKY)

ATALANTA-PISA, domenica 24 agosto alle 20.45

JUVENTUS-PARMA, domenica 24 agosto alle 20.45

UDINESE-VERONA, lunedì 25 agosto alle 18.30

INTER-TORINO, lunedì 25 agosto alle 20.45 (SKY)

2a GIORNATA (29-31 AGOSTO 2025)

CREMONESE-SASSUOLO, venerdì 29 agosto alle 18.30

LECCE-MILAN, venerdì 29 agosto alle 20.45 (SKY)

BOLOGNA-COMO, sabato 30 agosto alle 18.30

PARMA-ATALANTA, sabato 30 agosto alle 18.30

NAPOLI-CAGLIARI, sabato 30 agosto alle 20.45

PISA-ROMA, sabato 30 agosto alle 20.45 (SKY)

GENOA-JUVENTUS, domenica 31 agosto alle 18.30

TORINO-FIORENTINA, domenica 31 agosto alle 18.30 (SKY)

INTER-UDINESE, domenica 31 agosto alle 20.45

LAZIO-VERONA, domenica 31 agosto alle 20.45

3a GIORNATA (13-15 SETTEMBRE 2025)