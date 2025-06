Serie A 2025/2026, ecco tutte le date: programmazione tv, anticipi e posticipi, i 20 big-match e dove vederli

Il quadro della prossima stagione con i giorni in cui saranno stabiliti anticipi e posticipi, le variazioni allo schema classico e i due turni infrasettimanali: si parte il 23 agosto 2025, si finisce il 24 maggio 2026

L’eco del campionato 2024/2025 non si è ancora affievolita, la stagione è ancora in corso per alcune squadre, eppure la nuova annata incalza e inizia a prendere forma, in omaggio al calcio just-in-time dei tempi moderni. Si gioca sempre, tanto, troppo. Ma va bene così.

La Serie A 2025/2026 prende forma

La Lega calcio, infatti, dopo aver già diramato il calendario della prossima serie A, ha reso noto quale sarà la suddivisione delle partite in ogni weekend di campionato, quali saranno le 20 “principali”, quali tv le trasmetteranno e quando si conosceranno date e orari di ogni singola giornata. Insomma, la solita “spartizione delle acque” tra Dazn e Sky dei big match e, soprattutto, le date in cui verranno annunciati anticipi e posticipi per ogni blocco di giornate. Dazn trasmetterà tutte le partite, mentre a Sky toccheranno le partite del sabato alle 20.45, della domenica alle 18 e del lunedì alle 20.45.

Le date e i “blocchi” di partite

La Lega ha comunicato le date in cui sarà resa nota la programmazione di ogni blocco di giornate, come già accaduto negli ultimi anni. Dalla 1ª alla 3ª giornata entro il 30 giugno 2025; dalla 4ª alla 12ª giornata entro il 5 settembre 2025; dalla 13ª alla 22ª giornata entro il 10 ottobre 2025; 23ª e 24ª giornata entro il 19 dicembre 2025; dalla 25ª alla 27ª giornata entro il 30 gennaio 2026; dalla 28ª alla 30ª giornata entro il 27 febbraio 2026; dalla 31ª alla 33ª giornata entro il 20 marzo 2026; dalla 34ª alla 36ª giornata entro il 17 aprile 2026; 37ª giornata l’11 maggio 2026; 38ª giornata il 18 maggio 2026.

Lo schema-base delle partite

Lo spezzatino ormai è legge per un carrozzone che si regge quasi esclusivamente sui diritti tv, dunque nella maggior parte dei casi si giocherà dal venerdì al lunedì, secondo uno schema ormai consolidato: si parte con l’anticipo il venerdì alle 20.45, tre partite al sabato (15, 18 e 20.45); poi il lunch-match della domenica alle 12.30, due partite alle 15, una alle 18 e il “classico” posticipo delle 20.45. Infine, l’ormai altrettanto classico monday night delle 20.45. Questo sarà lo schema portate, ma naturalmente ci saranno delle eccezioni.

Le prime due giornate di Serie A

Si parte sabato 23 agosto con la prima: due anticipi alle 18.30 del sabato, due alle 20.45. Domenica 24 ci saranno due partite alle 18.30, due alle 20.45: così come lunedì 26, con un match alle 18.30 ed uno alle 20.45. La seconda giornata prenderà il via venerdì 29, giorno in cui si disputeranno due partite , una alle 18.30 ed un’altra alle 20.45. Due gli anticipi del sabato alle 18.30, due alle 20.45. Ci saranno poi due partite domenica alle 18.30 e due alle 20.45.

I due turni infrasettimanali

La Serie A 2025-26 prevede due turni infrasettimanali, rispettivamente alla 9ª e alla 19ª giornata. Ma la programmazione per queste due giornate non è stata ancora stabilita dalla Lega Serie A: come ha recitato il comunicato, “le partite verranno programmate sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara”.

Supercoppa italiana e turno natalizio

In inverno sarà tempo di Supercoppa italiana, che potrebbe incidere sulla programmazione della 16ª giornata: se fosse confermata, Como-Milan, Inter-Lecce, Napoli-Parma e Verona-Bologna verrebbero rinviate al 13-14-15 gennaio 2026. Le altre partite del turno si giocheranno domenica 21 dicembre. A Natale, altra consuetudine ormai consolidata per esigenze di calendario, si gioca: 17ª e 18ª giornata nei giorni 27-28 dicembre 2025 e 3-4 gennaio 2026, con programmazione ancora da definire.

Pasqua e le ultime due giornate

Da definire lo schema della 31esima giornata, che cade nel giorno di Pasqua 2026, così come le ultime due giornate (17 e 24 maggio 2026): come ha sottolineato la Lega, “le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle finali delle competizioni europee”.

I 20 big-match della Serie A

La Lega ha diramato anche l’elenco dei 20 top match della prossima stagione, con relativa assegnazione televisiva: 16 saranno in esclusiva su Dazn, 4 si potranno vedere anche su Sky.