Calendario serie A: i big-match e i derby tra Conte e Allegri che ritrovano la Juve e Gasp che riabbraccia l'Atalanta

Diramato il calendario di serie A ricco di sfide di prestigio. Ci saranno tanti ex pronti a ritrovarsi e partite di cartello sin dai primi turni

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il calciomercato non si è ancora acceso, tanti club non ancora un allenatore, c’è il Mondiale per Club alle porte ma la Lega Serie A ha già annunciato il suo calendario per la stagione 2025/2026. L’evento è andato in scena in grande anticipo rispetto ai tempi standard, come la stessa federazione aveva promesso. I temi sono tanti: tra ex mister pronti a riabbracciare il proprio passato e i consueti big match che animano la competizione.

Occhio agli ex: la Juve tra Conte e Allegri

Antonio Conte e Max Allegri sono due pezzi di storia della Juventus. I bianconeri li ritroveranno entrambi da avversari: se per il napoletano c’è già il precedente della passata stagione, per il livornese l’ultima da nemico risale alla stagione 2013/2014. La Vecchia Signora e il Milan si ritroveranno già alla sesta giornata all’Allianz Stadium. Col Napoli, invece, il primo incrocio è in calendario al Maradona alla 14a giornata.

Il cammino di Chivu: tre big match nelle prime 8

L’inizio dell’Inter è soft almeno nelle prime due giornate, entrambe in casa contro Torino e Udinese. Poi, però, inizia la prima insidia con il derby d’Italia in programma al terzo turno. Alla 7a e all’8a arrivano altre due trasferte complicate contro Roma e Napoli. La stracittadina contro il Milan si gioca invece alla 12a. C’è poi una brutta notizia: ancora una volta la Lazio nelle ultime giornate: arriverà alla 36a ed in trasferta suscitando ricordi non gradevoli.

Gasp, che tuffo al cuore! Atalanta-Roma alla penultima

Altra sfida dal sapore di amarcord è quella tra Atalanta e Roma con il ritorno di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium. Bisognerà attendere un po’, perché l’incontro è stato programmato per la penultima giornata del girone d’andata. A quei tempi probabilmente già ne sapremo un po’ di più su come Ivan Juric sia riuscito a non far sentire troppo la nostalgia e su come, invece, il tecnico di Grugliasco si sia ambientato nella capitale.

Rush finale: lo scudetto nel calendario

Oggi non sappiamo ancora quali squadre potranno contendersi il tricolore. In questo momento le rose non sono neanche definite, però se volessimo giocare sul calendario. Sicuramente sarà delicato, chissà in che termini, il derby Roma-Lazio alla penultima giornata. Anche Juve-Fiorentina, sempre alla 37a, potrebbe essere indicativa. Occhio al Napoli: non ha big match nelle ultime gare. Ma sicuramente Conte non ci avrà fatto caso.