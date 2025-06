Juventus, Chiesa rivela chi lo mandò via e invia messaggio a Conte e Allegri: Napoli o Milan possono riportarlo in Italia 

L’attaccante svela che l’addio ai bianconeri nacque da una decisione di Thiago Motta e poi cita i due tecnici con cui potrebbe presto ritrovarsi a lavorare

L’allontanamento di Federico Chiesa dalla Juventus fu deciso da Thiago Motta: lo rivela lo stesso attaccante oggi al Liverpool, desideroso però di tornare in serie A. Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Chiesa manda anche un messaggio ad Antonio Conte e Massimiliano Allegri: Napoli o Milan possono riportarlo in Italia.

Chiesa: Motta dietro l’addio alla Juventus

Ha vinto la Premier League col Liverpool, anche se non da protagonista, e ora è pronto a tornare in Italia: intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa manda messaggi diretti a Napoli e Milan, ma prima racconta il suo addio alla Juventus, avvenuto la scorsa stagione.

“Non mi è mai stato offerto il rinnovo, c’erano stati dei contatti per parlarne dopo l’Europeo ma nessuno si è più fatto sentire – dichiara l’attaccante – . Quando sono rientrato dopo le vacanze e il matrimonio ho parlato subito con Thiago Motta, che mi ha detto chiaro e tondo: ‘Non fai parte del progetto, cercati una squadra’”.

Chiesa e il messaggio a Conte e Allegri

Chiesa spiega di provare ancora “grande affetto per la Juve e i tifosi” e lascia aperta la porta ad un ritorno in bianconero: “Mai dire mai”, le sue parole. Nel corso dell’intervista, però, l’attaccante pare inviare un messaggio ad altre due squadre, Napoli e Milan, rivolgendosi in particolare ai loro allenatori, Antonio Conte e Massimiliano Allegri. “Chi prende Conte, come Allegri, ha più possibilità di lottare per lo scudetto – dice Chiesa – a Napoli lo ha dimostrato una volta di più. È un vincente e dovunque va ci riesce. Come Max e Ancelotti”.

Chiesa e le parole su Allegri

Allegri è il più citato nell’intervista, Chiesa ne parla prima quando spiega la sua evoluzione tattica, da esterno ad attaccante: “Con Allegri ho giocato tutta la stagione da seconda punta e i miei gol li ho fatti, anche Slot ha deciso di provarmi lì e io sono contento. Se due tecnici vincenti hanno visto in me le potenzialità per giocare punta vuol dire che posso farlo”, dice l’attaccante. E poi quando cita i tecnici che hanno inciso nella sua carriera da professionista: “Sousa mi ha fatto esordire in A e con Mancini ho toccato il punto più alto all’Europeo, però Allegri mi ha dato tanto come crescita personale e modo di giocare”.

Napoli e Milan alla pari nella corsa a Chiesa

Insomma, il feeling tra Chiesa e Allegri così come la stima dell’attaccante per Conte sono evidenti. Ma chi tra Napoli e Milan potrebbe essere interessato e avere le potenzialità per riportare Chiesa in serie A? Il club di De Laurentiis, che cerca esterni d’attacco, potrebbe essere in vantaggio avendo più denaro da spendere sul mercato, ma in realtà le due società partono alla pari per Chiesa, dato che il Liverpool potrebbe concedere il giocatore anche soltanto in prestito. Anche il Milan, dunque, ha le sue chance: la sensazione è che, se dovesse lasciare i Reds, Chiesa finirebbe alla squadra che più dimostra di voler puntare sulle sue qualità.