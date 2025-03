Federico Chiesa, epilogo amaro con il Liverpool senza l'obiettivo minimo e l'Inter si allontana. La Juve punta Ederson

Con questi numeri in termini di presenze, Federico Chiesa rischia di rimanere senza medaglia; una beffa nella miglior annata della squadra. Giuntoli ha incontrato D'Amico con l'idea fissa del giocatore

Di che cosa sia fatta la materia dei sogni, come qualunque altra domanda che accompagna l’età dell’innocenza, rimane tale anche se nel caso Federico Chiesa sarebbe potuta essere la risposta semplice. La Juventus prima, i gravi infortuni, poi di nuovo il ritorno in squadra e il Liverpool.

Eppure qualcosa, oltre alla sorte avversa, è cambiato senza riuscire a consentire di completare quel quadro perfetto e oggi, in un giorno che dovrebbe essere denso di superlativi per via dell’epilogo dell’andata degli ottavi di Champions dobbiamo constatare per l’esterno la beffa possibile. E una prospettiva nuova, che, forse, avrebbe il suo senso.

Federico Chiesa senza medaglia nella stagione migliore Liverpool

Procediamo con ordine. La vittoria contro il Psg, grazie a una prodezza meravigliosa e allo stupore di Donnarumma in Champions, ha arricchito una stagione che fino ad ora ha regalato soddisfazioni immani al Liverpool, alla guida della classifica di Premier League con addirittura 13 punti di vantaggio rispetto alla diretta avversaria al titolo, ovvero l’Arsenal che in concreto non vanta le medesime possibilità di centrare l’obiettivo.

Una serie di risultati positivi inanellati in un’annata perfetta, quasi ma che non riguarda Chiesa il quale, anche in Inghilterra, patisce lo scarso utilizzo con soltanto 10 presenze suddivise fra Champions League, Premier League, FA Cup e Coppa di Lega costringendo Federico al ruolo di rincalzo di lusso.

Lo scarso impiego, che non entusiasma di certo il giocatore, mette a rischio persino il riconoscimento individuale per l’ormai scontata vittoria, perché con le sole 3 presenze (25 minuti totali di impiego) all’attivo non sarebbe nella condizione di ricevere la medaglia per la vittoria. Una news che sta sollevando un certo clamore, come è prevedibile. Il regolamento interno della Premier League prevede che “le medaglie possono essere distribuite ai giocatori purché questi abbiano raggiunto almeno cinque presenze nel torneo durante la stagione terminata poi con il titolo”.

Il futuro incerto, c’è davvero l’idea Inter?

Insomma, non benissimo e poi c’è l’incognita sul suo futuro. La nostalgia non è un sentimento decifrabile, dal campo. Eppure è evidente che, se si vuol conquistare ancora una volta una maglia in Nazionale, dovrà giocare o attivarsi per trovare una piazza utile alla sua personalissima causa.

Le indiscrezioni, pure, sull’Inter tornano come certi corsi e ricorsi: non va esclusa questa eventualità, ma con simili giocatori a livello tecnico e fisico a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi, è ancora più arduo credere che sia quella la squadra giusta per lui. Quella dei sogni, proprio, che lo avevano accompagnato agli inizi.

Juventus e Ederson, contatto Giuntoli

E la Juventus? Come sappiamo la cessione di Chiesa ha portato nelle casse circa 13 milioni più annessi, del mercato oggi si discute per via di Hancko dopo la sfida contro l’Inter e il nome di Ederson anche torna di strettissima attualità per via della sfida Scudetto contro l’Atalanta e i rumors riportati da Tuttosport.

Alla vigilia della partita che deciderà tanto, se non quasi tutto, della stagione in corso Cristiano Giuntoli avrebbe deciso di tornare alla carica per quello che può essere considerato un pallino di vecchia data. Tuttosport riferisce che, in occasione di un incontro avvenuto proprio nella città lombarda tra il dirigente juventino e il ds dell’Atalanta Tony D’Amico, uno degli argomenti top sia stato Ederson.

Manchester tra le mete possibili

Certo i due grandi club di Manchester non avrebbero difficoltà a investire quei 60 milioni che i Percassi chiedono per il loro giocatore, mentre la Juve potrebbe tentennare. La Champions e i suoi introiti più gli sponsor sarebbero indispensabili, solo per pensare agli investimenti futuri e credere di poter vincere e convincere poi Ederson a trasferirsi a Torino.