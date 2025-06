Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono sposati, le prime foto dopo il matrimonio con Gasperini e i romanisti

Festa magnifica e cerimonia semplice ma sentita per la coppia che ha celbrato il loro giorno più bello il 4 giugno nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo al Celio a Roma, alla presenza del futuro tecnico e di alcuni compagni

Nella romantica e riservata Basilica di San Giovanni e Paolo al Celio, Gianluca Scamacca e Flaminia Appolloni si sono uniti in matrimonio con una cerimonia quasi intima considerata la notorietà dell’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale che pure aveva condiviso ogni dettaglio di questa storia d’amore e di incertezza, a tratti, che aveva ripreso e curato.

A dicembre la proposta, immortalata in uno scatto altrettanto suggestivo in prossimità di Castel Sant’Angelo mentre la promessa sposa rispondeva e stupita guardava l’anello e lo stesso Gianluca in ginocchio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Matrimonio Scamacca-Appolloni a Roma

Altrettanto tradizionale è parso il tutto, dalle foto che sono state scattate e dai video condivisi sui social dagli ospiti, non numerosi, e vicini a livello affettivo alla coppia: i loro cari, i parenti, gli amici più stretti anche nel mondo del calcio che tanto ha dato a Gianluca ma che pure lo ha esposto, forse addirittura ferito quando dal passato sono emerse quelle difficoltà che aveva allontanato, cancellato in un passato remoto che la persona più importante aveva scansato e soprattutto da cui aveva cercato di proteggerlo. Semplicemente amarlo, preservandone la crescita e il futuro.

Il 4 giugno è stato il loro giorno in una Roma soleggiata, luminosa che ha sigillato l’unione tra due ragazzi alla presenza delle persone che hanno condiviso ogni frammento della loro relazione incominciata anni e anni fa e che è stata sancita dal sacramento del matrimonio in una delle chiese più suggestive del centro storico. I festeggiamenti sono poi proseguiti in una delle location più amate e apprezzate del momento.

Doppio abito della sposa, accounciatura e bouquet

Flaminia Appolloni, influencer e modella, ha scelto un abito bianco assoluto stile principessa con velo e spalle scoperte per la cerimonia: top a bustino prezioso con dettagli in pizzo per la parte superiore, mentre la gonna è ampia e ricamata. Bouquet di rose bianche e acconciatura altrettanto di tendenza, un semiraccolto che lascia i lunghi capelli castani scendere lungo la schiena ma libera il viso.

Per lo sposo, invece, un semplice smoking blu notte con cravatta argento e una rosa bianca all’occhiello in accordo con la scelta della sposa.

Nel corso della festa serale e danzante, Flaminia ha indossato un secondo abito molto ricercato che ha evidenziato il suo splendore e consentito maggiore disinvoltura nei balli e nei movimenti.

Gli ospiti calciatori

Dalle immagini pubblicate sui social, presenti i più cari amici inoltre e qualche compagno di calcio e di storia come Lorenzo Pellegrini, Stephan El Sharaawy e Davide Frattesi con il quale ha condiviso infanzia e giovinezza e anche la carriera nella fase iniziale. Con loro ha condiviso la sua carriera nei club per poi anche il passaggio con la maglia della Nazionale che sogna ancora, inutile negarlo.

L’arrivo di Gasperini alla Roma e l’incontro

Di prima mattina è arrivato a Roma, nel silenzio più totale in quel di Fiumicino, anche Gian Piero Gasperini il prossimo allenatore del club giallorosso. È solo in attesa della firma, a quanto pare: un triennale da 5 milioni più bonus corposi (legati agli obiettivi) proposto negli scorsi giorni.

Sul tavolo, in questi primi giorni a Trigoria, da decidere date e sede del ritiro estivo (il 10 luglio il raduno poi in parte si lavorerà a Burton come lo scorso anno), la composizione dello staff e ovviamente le mosse di mercato che vedono la Roma lavorare in queste ore soprattutto su difensore centrale e attaccante.

Nessuna data ancora stabilita per la presentazione mentre i Friedkin si trovano ancora in Europa e potrebbero accogliere in queste ore Gasperini a Trigoria. Nel pomeriggio primi confronti con i romanisti presenti al ricevimento per le nozze di Scamacca e Appolloni, in una nota location ai limiti della Capitale in attesa di firma e prime azioni concrete.

Il futuro di Scamacca e Appolloni, insieme

Intanto il Gasp ha preso parte alla festa per uno dei suoi rilanciati proprio dall’Atalanta, malgrado i gravi infortuni che si sono susseguiti e che lo hanno affaticato e fermato nel corso della sua permanenza a Bergamo.

Nulla che ne mettano in discussione il valore, il talento e la qualità. Sul domani si vedrà, intanto auguri e gioia hanno riempito questa giornata di festa.