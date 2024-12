Scamacca chiede alla fidanzata Flaminia Appolloni di sposarlo, l'ex cognata Chiara Nasti al veleno: "Cornuta"

La romantica proposta del bomber dell'Atalanta su Instagram: tra i messaggi di auguri spunta la story di lady Zaccagni, che non ha digerito la separazione dalla sorella Angela.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Nozze in vista per Gianluca Scamacca. Il bomber dell’Atalanta e della Nazionale, da qualche tempo fermo ai box per un grave infortunio, ha scelto una cornice romantica per chiedere la mano alla sua fidanzata storica, Flaminia Appolloni. Con lo sfondo di Castel Sant’Angelo, a Roma, si è inginocchiato a terra e le ha chiesto teneramente di sposarlo, porgendole l’anello. Tra i tanti che si sono commossi per la scena, una utente ha commentato il tutto in modo velenoso. Proprio lei, Chiara Nasti, ex cognata di Scamacca, che in una story si è lasciata andare a un commento poco carino nei confronti della futura sposa.

Gianluca Scamacca e la love story estiva con Angela Nasti

Piccolo riassunto delle puntate precedenti. Nei mesi scorsi Scamacca ha avuto un breve ma intenso flirt con Angela Nasti, sorella dell’influencer napoletana a sua volta legata all’attaccante della Lazio, e della Nazionale azzurra, Mattia Zaccagni. Una storia d’amore nata e finita nello spazio di pochi mesi, dal momento che poi Scamacca è tornato tra le braccia di Flaminia. E proprio alla fidanzata storica il bomber, in questo momento costretto a uno stop forzato a causa di un infortunio al crociato, ha chiesto di sposarlo: “È te che ho sempre voluto…ora e per sempre!”, la didascalia dello scatto postato su Instagram.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La proposta di matrimonio di Scamacca a Flaminia Appolloni

Non sono stati pochi quelli che hanno commentato commossi lo scatto romantico. Tra i primi l’attaccante olandese del Liverpool, Cody Gakpo, con un applauso e le mani in alto in segno di rispetto. E poi gli auguri del noto influencer ed ex gieffino Damiano Er Faina, i like di tantissimi calciatori e personaggi noti dello spettacolo, oltre a una marea di auguri e di congratulazioni da parte di amici, parenti, conoscenti e di semplici follower di Scamacca e della sua futura sposa. Che, ovviamente, ha accettato di buon grado la proposta. Tra qualche mese i due innamorati, che già si erano mostrati di recente in pubblico alla cena natalizia dell’Atalanta, convoleranno a nozze.

Chiara Nasti, story al veleno sui futuri sposi: “Ca…ridi, cornuta”

Tra i tanti che hanno offerto le loro felicitazioni a Scamacca e alla sua compagna c’è pure Chiara Nasti, che però ha fatto gli auguri…a modo suo. L’influencer napoletana ha postato una story sul suo seguitissimo profilo Instagram in cui ha commentato il tutto con una buona dose di veleno. Particolarmente caustico il giudizio su Flaminia: “Ca… ridi che sei cornuta? Ci piace, state bene”, il commento di Chiara, non nuova a polemiche e dissing sui social con altri volti noti del rettangolo verde. Nessun commento invece dall’ex di Scamacca, la sorella Angela, che ha scelto il silenzio. Almeno per ora.