Roma, Gasperini inizia nel gelo di Fiumicino: nessun tifoso ad accoglierlo, il video diventa virale

Il futuro tecnico non ha trovato supporter al suo sbarco all’aeroporto: una conferma del clima di scarso entusiasmo di cui aveva già parlato Ranieri

Un Gian Piero Gasperini solo, con bagagli in mano, che si aggira per l’aeroporto di Fiumicino: questo il primo impatto con la capitale dell’ormai ex tecnico dell’Atalanta, pronto a diventare il nuovo allenatore della Roma. Nessun tifoso è andato ad accoglierlo: il video è divenuto virale sui social.

Roma, Gasperini solo a Fiumicino

Gian Piero Gasperini non si aspettava una folla festante, ma almeno qualche tifoso della Roma che gli desse il benvenuto probabilmente sì. Invece al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino il nuovo tecnico giallorosso è rimasto probabilmente deluso: un video pubblicato sui social mostra Gasp completamente solo all’uscita del portale degli arrivi dell’aeroporto della capitale. Nessun fan romanista ad accoglierlo, nessuno che gli regali una sciarpa o un gadget della Roma.

Gasperini e le difficoltà della piazza

È vero, Gasperini non è ancora ufficialmente il tecnico dei giallorossi, ma in una piazza dalla tifoseria calda come quella romanista anche l’ormai ex allenatore dell’Atalanta si attendeva probabilmente un’accoglienza diversa. D’altra parte lo stesso Claudio Ranieri, parlando ai tifosi, aveva fatto intendere che il nome di Gasperini – da anni inviso ai romanisti – non avrebbe acceso immediatamente l’entusiasmo della parte giallorossa della Capitale.

Gasperini e l’incontro con i senatori giallorossi

Vedremo se qualcosa cambierà al momento dell’annuncio dell’ingaggio: il Gasp è ormai pronto a mettere la firma su un contratto triennale con il club dei Friedkin. Intanto dopo l’arrivo Gasperini oggi si è recato a Trigoria per parlare con Ranieri, poi ha partecipato al matrimonio di Gianliuca Scamacca, evento mondano in cui ha potuto incontrare anche i senatori della Roma: tra gli invitati, infatti, erano presenti anche il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. Con loro, probabilmente, il Gasp ha parlato della Roma che verrà.