Gasperini e la Roma più vicini, c'è l'Atalanta dietro il mal di pancia di Palladino con la Fiorentina?

Scoppia il caos panchine. Non solo Conte che sfoglia la margherita tra Napoli e Juve: in tanti stanno per cambiare maglia in un riassetto che coinvolge tutta la Serie A.

