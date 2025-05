Italiano a Bologna ha imparato la lezione, Palladino verso l'addio alla Fiorentina: parte rivoluzione e spunta anche Mancini

Rimane sulla panchina rossoblù il tecnico che in passato aveva "tradito" lo Spezia per fare il salto, le situazioni di Conte, Allegri e Gasperini

Se il mercato calciatori è ben lontano da sparare i primi botti (De Bruyne a parte, col belga che è a un passo dalla firma col Napoli) mai come quest’anno a tenere banco è il valzer degli allenatori. Un inedito assoluto che, in casi estremi, potrebbe portare a una rivoluzione sulle panchine delle 5 prime classificate più altre big come Lazio e Milan. Dopo giorni di voci oggi arrivano due notizie semi-ufficiali: Italiano prolungherà col Bologna fino al 2027 mentre Palladino si è dimesso da allenatore della Fiorentina.

Italiano e la lezione allo Spezia

Da mesi accostato al Milan, Vincenzo Italiano sta per ridire sì al Bologna. Trovata l’intesa per un prolungamento fino al 2027 con aumento di stipendio che lo porterebbe a superare i 3 milioni con i bonus: il tecnico verrà accontentato anche sul mercato e con un riconoscimento allo staff. Stava per ripetersi la situazione vissuta allo Spezia quando, nonostante un contratto in essere, Italiano mollò i liguri sul più bello per accettare la Fiorentina. I viola dovettero pagare una clausola di un milione, lo Spezia rimase assai deluso. Evidentemente stavolta Italiano ha imparato la lezione.

Palladino si vuol dimettere dalla Fiorentina

Arriva invece a sorpresa la notizia delle probabili dimissioni di Palladino. Pochi giorni dopo la firma sul prolungamento del contratto con la Fiorentina il tecnico avrebbe cambiato idea. La società viola sta facendo pressioni per farlo rimanere ma l’impressione è che possa essere arrivata la chiamata di un club più importante. In pratica proprio quello che fece Italiano con lo Spezia. Difficile dire ora di chi si tratti, visto che senza panchina o indecisi sul da farsi c’è mezza serie A.

Napoli aspetta la risposta di Conte

Come il Napoli, cui Conte darà la risposta definitiva entro un paio di giorni. Impossibile fare previsioni, fino a lunedì l’addio era scontato, dopo l’ultimo colloquio con De Laurentiis il tecnico leccese ha chiesto un po’ di tempo per riflettere. Adl ha bloccato Allegri ma non può trattenerlo a lungo, visto che piace (e tanto) anche al Milan e alla stessa Inter se Inzaghi accettasse i soldi degli arabi.

Gasperini verso la Roma

Sempre più probabile il divorzio tra l’Atalanta e Gasperini che ora è in pole per la panchina della Roma, mentre all’Atalanta potrebbe andare uno tra Thiago Motta e Sarri, tornato di moda anche per la Lazio con Baroni sfiduciato e prossimo all’esonero. La Juve aspetta la decisione di Conte e ripensa a Roberto Mancini. Anche il Torino vuol cambiare: via Vanoli piace Gattuso.