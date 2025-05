Milan tra Italiano, Allegri e Motta: il valzer di nomi per la panchina infiamma i social e scatena nuove critiche

Tifosi spaccati sulle soluzioni valutate dalla dirigenza alla questione allenatore: nessuno dei candidati convince a pieno i supporter rossoneri

Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri, Thiago Motta: al momento sono loro tre gli allenatori cercati dal Milan per la prossima stagione. Nessuno dei candidati alla panchina rossonera convince però a pieno i tifosi, che sui social sono tornati a criticare la dirigenza.

Milan: Italiano, Allegri o Motta per la panchina

Il Milan punta a voltare pagina dopo la deludente stagione appena conclusa, ma la sensazione dei tifosi è che non sappia ancora come. Troppi i nomi accostati alla panchina rossonera nelle ultime settimane, oggi le soluzioni della dirigenza sono essenzialmente tre: Vincenzo Italiano, che sembra però sul punto di rinnovare col Bologna; Massimiliano Allegri, che aspetta però di sapere se si libererà la panchina del Napoli, avendo già un accordo di massima con Aurelio De Laurentiis; Thiago Motta, l’unico da cui il Milan potrebbe ottenere un sì in tempi brevi.

Scelta allenatore, tifosi del Milan contro la dirigenza

Nessuno dei tre nomi, però, convince a pieno i tifosi del Milan, che però sui social, prima ancora di dare il loro giudizio sui singoli allenatori, se la sono presa con la dirigenza rossonera, accusata di avere le idee poco chiare. “Parliamo di tre allenatori tutti diversi tra loro, ancora una volta al Milan sanno cosa stanno facendo…”, la critica di Mattex su X. Daniele concorda: “Italiano, Motta e Allegri: tre allenatori diametralmente opposti per idee e filosofia. Come sempre le idee sono chiarissime al quarto piano di Casa Milan. Mettete fine a questa agonia, vi prego”.

“Quindi Furlani chiama Allegri, Moncada vuole Italiano e Tare contatta Allegri: c’è confusione nel Milan!”, commenta MrKiplin. “Ma che circo è questo? Italiano, Motta, Allegri: pare che il Milan peschi a caso. Visto il Real? Via Ancelotti, è già ripartito con un nuovo progetto”, scrive Juan citando la nuova era avviata dai blancos con Xabi Alonso. “Tare inizia male: un d.s. che presenta queste tre opzioni è un d.s. che non conosce la sua squadra”, attacca Carlos.

Il fronte pro-Allegri

Analizzando i giudizi sui singoli profili, però, si fatica a indicare uno dei candidati come quello favorito dalla tifoseria del Milan. “Italiano al Milan significa ripetere gli stessi errori. I tuoi e pure quelli degli altri, come la Juve con Motta. Serve una certezza come Allegri”, scrive Fuslach indicando il livornese. “Ma come fai a paragonare un allenatore che ha fatto la gavetta come Italiano con uno che e partito direttamente dalla serie A come Motta?”, critica AnelloRosso, parte del fronte pro-Italiano. “La gavetta non è garanzia di nulla. Meglio Allegri”, interviene Metz.

Faulo è sulla stessa lunghezza d’onda: “Se il prossimo allenatore del Milan non è Allegri, Tare bocciato in partenza. Specialmente se dovesse prendere Motta…”. Secondo Leo, però, il livornese è fuori portata: “Ma Allegri vuole almeno 5 milioni e noi non li diamo. Possiamo al massimo puntare a Italiano che però sta a Bologna: quindi arriva Motta”.

L’apertura a Motta

Juan, invece, vota per l’ex Bologna e Juventus: “Mi piace Motta, alla Juve non l’hanno fatto lavorare. Ripartirei da lui”. MilanTMN dice no ad Allegri: “Italiano e Motta danno un’idea di gioco, Allegri è basico: serve di più”. “Allegri è arcaico, non è come Conte che sa evolversi”, aggiunge MRV10. Anche a MGS l’idea Motta piace: “Nel girone di andata prima dell’insurrezione dello spogliatoio della Juve aveva subito praticamente 1 o 2 gol in non so quante partite. Fase difensiva top, è quello che ci serve”. Per Sal, invece, la scelta è fatta: “Sembra chiaro che il Milan stia aspettando di capire se Allegri va al Napoli prima di annunciare Thiago Motta”.