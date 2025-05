Milan, Allegri si allontana: Tare pensa a Thiago Motta, la Juventus spera. Mancini e Baroni in lista

Dopo il nuovo direttore sportivo il Milan deve risolvere la grana allenatore, con le quotazioni di Thiago Motta che prendono quota dopo il raffreddarsi della pista che porta ad Allegri

Ufficializzato Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan deve ora risolvere la questione allenatore e trovare il sostituto di Sergio Conceicao, ormai con i giorni contati in casa rossonera. La prima scelta sarebbe quella di un ritorno di Massimiliano Allegri, il quale sembrerebbe essere però più vicino al Napoli, motivo per cui il nuovo ds albanese starebbe pensando a Thiago Motta, libero dopo la non positiva esperienza alla Juventus, ma anche ad altri profili senza contratto come Roberto Mancini.

Milan, Allegri si allontana

Sembra essere ormai tramontata l’idea di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. L’ex tecnico della Juventus starebbe infatti aspettando la chiamata di Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Antonio Conte. Qualcosa in più sul futuro del tecnico livornese è probabile che si scoprirà dopo l’incontro in programma tra l’allenatore salentino e il patron azzurro, che in caso di fumata nera virerebbe con decisione proprio su Max.

Salgono le quotazioni di Thiago Motta

Anche la pista Vincenzo Italiano appare difficile che si concretizzi, con l’ex tecnico della Fiorentina che sembra intenzionato a rimanere sulla panchina del Bologna dopo l’ottima prima stagione. Igli Tare la dirigenza rossonera starebbero dunque valutando nuovi profili, con Thiago Motta che sembrerebbe essere più di una semplice idea essendo al momento senza squadra e un profilo che da sempre piace al direttore sportivo albanese.

L’arrivo di Thiago Motta al Milan renderebbe felice anche la Juventus, che si libererebbe del contratto da 3,5 milioni di euro che lo lega al club bianconero fino al 2027. Contratto che dovrebbe essere ancora in vigore visto che in seguito alla notizia del suo esonero non si è parlato di una buonuscita per l’allenatore italo-brasiliano.

Mancini e Baroni le altre ipotesi

Thiago Motta non sarebbe però l’unico nome sul taccuino di Tare. Oltre all’ex Juventus ci sarebbe anche Roberto Mancini, senza squadra dopo l’esperienza da commissario tecnico dell’Arabia Saudita. L’allenatore di Jesi è in attesa di un’offerta e un progetto convincente e potrebbe dunque essere interessato al Milan. Un’altro nome papabile potrebbe essere quello di Marco Baroni, che dopo aver chiuso al settimo posto senza aver c’entrato la qualificazione alle prossime coppe europee sembrerebbe essere a un passo dall’addio alla Lazio.