Milan, è Motta il piano B dopo Allegri. Gasperini si allontana dall’Atalanta: la Roma ci prova. E in A torna di moda Sarri

I rossoneri vorrebbero l’ex Juve, che attende la scelta di Conte e del Napoli. L’italo-brasiliano piace anche alla Dea, vicina alla rottura col proprio allenatore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Altro che valzer, quello degli allenatori di serie A potrebbe essere uno scatenato rock’n’roll: Thiago Motta sta diventando più di un’idea non solo per il Milan ma anche per l’Atalanta, che potrebbe separarsi da Gasperini. Sul tecnico della Dea c’è la Roma, Lazio e Torino si contendono Sarri.

Milan: Motta se non arriva Allegri

Che fai Max? È questa la domanda che il Milan proporrà ad Allegri tra qualche giorno: il tecnico livornese ha di fatto già un accordo col Napoli, che spera però ancora di trattenere Conte. La scelta del salentino dovrebbe arrivare in settimana e di conseguenza potrebbe sbloccare la situazione del Milan: se Allegri andrà al Napoli, il club rossonero potrebbe accelerare per Thiago Motta, già inseguito vanamente la scorsa stagione, dopo aver portato il Bologna in Champions League, prima che firmasse per la Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Atalanta pensa a Motta, per Gasperini ci prova la Roma

Motta, però, potrebbe rappresentare il piano B anche dell’Atalanta nel caso in cui la Dea si separasse da Gasperini: l’incontro di oggi tra il tecnico, il presidente Percassi e il d.s. D’Amico sul futuro del Gasp si è risolto in un nulla di fatto, le parti si sono aggiornate a fine settimana ma nel frattempo sull’allenatore artefice della crescita dei bergamaschi s’è fiondata la Roma. Il club giallorosso è infatti pronto a offrire un contratto triennale a Gasperini.

Sarri conteso tra Lazio e Torino

L’altro allenatore conteso in queste ore è Sarri: dopo l’esonero di Baroni la Lazio ha sondato la disponibilità del tecnico toscano a tornare a guidare i biancocelesti. Ma l’ex Napoli, Chelsea e Juventus è anche il sogno del Torino, che domani potrebbe annunciare la separazione da Vanoli: il tecnico ha già salutato la squadra granata, ormai manca solo l’ufficialità. Ma una chance il Toro potrebbe darla anche a Gattuso, che ha concluso l’esperienza all’Hajduk (arrivato terzo nel campionato croato).

Italiano resta al Bologna

Il Bologna, intanto, toglie Italiano dalla bagarre delle panchine: in mattinata l’a.d. Fenucci ha dichiarato che sia la società che il tecnico hanno intenzione di proseguire il proprio cammino insieme.