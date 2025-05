Roma, Fabregas per il dopo Ranieri? Lo spagnolo ha detto no, resta a Como: ecco chi può arrivare a Trigoria

Lo spagnolo rispedisce al mittente l'interesse giallorosso e resta al Como. Prosegue, dunque, la ricerca della Roma: Gasperini è sempre in pole, ma le alternative non mancano.

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La ricerca del sostituto di Claudio Ranieri alla Roma è destinata a continuare dopo il rifiuto di Cesc Fabregas: lo spagnolo resta al Como. Salta, dunque, un altro potenziale candidato alla panchina giallorossa, ma le alternative non mancano: ecco chi può arrivare a Trigoria.

No alla Roma, Fabregas non si muove da Como

Un tentativo per Cesc Fabregas è stato fatto, ma la Roma ha incassato un altro rifiuto. In vacanza a Ibiza dopo l’ottima stagione al Como, il tecnico spagnolo ha fatto sapere di non essere interessato a trasferirsi nella Capitale e di essere felice sulle rive del lago. Fabregas era già stato blindato dalla proprietà indonesiana, che aveva già rispedito al mittente le avances del Bayer Leverkusen.

Il rapporto tra Fabregas e il Como va avanti a gonfie vele: forte della fiducia riposta in lui dalla società, l’ex centrocampista di Barcellona e Arsenal si è già posto l’obiettivo di migliorare l’ottimo decimo posto in classifica di quest’anno. Non c’è spazio per la Roma nel cuore di Fabregas, che potrebbe vacillare – si legge sul Corriere dello Sport – solo per una chiamata dall’Inter.

Allenatore Roma, in pole c’è sempre Gasperini

Se Fabregas (e il Como) ha detto no, non mancano le alternative al vaglio della Roma per il dopo-Ranieri. Il più papabile rimane Gian Piero Gasperini, che non ha ancora deciso il suo futuro. L’Atalanta gli ha proposto il rinnovo del contratto, ma manca ancora la fumata bianca e la Roma spera di convincerlo a trasferirsi nella Capitale dopo un decennio strepitoso a Bergamo.

Anche per una questione di modulo, Gasperini rappresenta il top per i giallorossi, già abituati da Ranieri alla difesa a tre intoccabile per il tecnico atalantino. Non sembra esserci stato nulla, invece, con Jurgen Klopp. Il tedesco e il suo agente continuano a smentire i contatti con la Roma o l’intenzione di allenarla. L’accostamento dell’ex Liverpool ai capitolini è stato un lampo improvviso generato da un video criptico postato dai Friedkin e da un articolo de La Stampa, con tanto di “lista della spesa” già pronta per una Roma da scudetto.

Allenatore Roma, le alternative

E se neppure Espirito Santo sembra sia stato contattato dalla Roma, direttamente da Sky, Paolo Di Canio ha rilanciato un nome poco gradito alla piazza romanista, visti i suoi trascorsi alla Lazio, ma comunque di rilievo: Roberto Mancini. L’ex ct della nazionale, reduce dalla negativa parentesi araba, vuole rimettersi in gioco. Gradirebbe la Roma, secondo quanto dichiarato da Di Canio, ma il suo ingaggio è un macigno non di poco conto.

Più indietro nella classifica di gradimento troviamo Farioli, separatosi da poco dall’Ajax dopo aver perso un clamoroso campionato, e Vincenzo Montella, legato alla nazionale turca, ma ancora nel cuore dei tifosi giallorossi per lo scudetto del 2001.