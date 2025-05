Atalanta, Gasperini: nuova stoccata a Nebuloni poi l’annuncio sul futuro

Il tecnico della Dea colpisce ancora: alla domanda sul suo futuro da parte di Nebuloni di SkySport, esplode la furia e parte un duro avvertimento

Tra Atalanta e Gasperini il divorzio non si è ancora ufficializzato. Il tecnico della Dea, dopo la vittoria fuori casa contro il Genoa per 3-2, in conferenza stampa ha di nuovo litigato con un giornalista in collegamento. I vecchi attriti tra i due e il futuro del tecnico in nerazzurro.

Altra lite tra Gasperini e Nebuloni

Nel post gara in collegamento parte così il giornalista di SkySport: “I tifosi a Zingonia e oggi allo stadio qua a Genova ci chiedono: ma Gasperini rimane l’anno prossimo?” A quel punto risponde il tecnico infastidito: “Aaah adesso tutte le volte ‘sta domanda… Nebuloni con te sono già stato chiaro una volta”.

A quel punto ci tiene a specificare Gasperini: “Era impossibile arrivare secondi, era impossibile arrivare quarti. Finalmente chiuderemo questa stagione con una bella festa, perché questa è una stagione che va festeggiata. È una stagione che porterà nuovamente l’Atalanta in Champions. Siamo stati protagonisti in Europa arrivando noni su 36 squadre, abbiamo giocato partite di grandissimo livello contro Barcellona, Real Madrid, Arsenal. Abbiamo girato per l’Europa portando in alto il nome dell’Atalanta”.

Ed infine: “In campionato siamo riusciti a centrare questo traguardo, che non è il traguardo normale, non è nei programmi, come dicono. Dietro di noi in classifica ci sono fior fiore di squadra con mega stadi e mega pubblico, che per arrivare nella posizione dove siamo noi farebbero di tutto. Dire che questo era un traguardo programmato o era nelle corde della società è falso ed è sminuire questo gruppo e questi giocatori. Il mio grazie va a loro, un grazie certamente più sentito della presunzione e dell’arroganza di certe persone che danno per scontato un risultato del genere”.

Il futuro di Gasperini ancora in bilico

Qualche settimana fa, Gian Piero Gasperini aveva lasciato intendere la volontà di rispettare la scadenza naturale del suo contratto. Tuttavia, la dirigenza dell’Atalanta vuole evitare di ritrovarsi in un’altra stagione dove il destino dell’allenatore sia già deciso fin dall’inizio. Il club, infatti, punta a costruire un futuro più definito, lavorando per non lasciare questioni in sospeso.

Rinnovo possibile, ma con garanzie

Il tecnico potrebbe anche accettare di prolungare la sua avventura a Bergamo, ma a una condizione chiara: servono certezze sul mercato, con la possibilità di rinforzare ulteriormente la rosa attuale. L’Atalanta, da parte sua, starebbe valutando l’ipotesi di proporgli un prolungamento di contratto fino al 2027. La chiave sarà trovare un punto d’accordo che soddisfi entrambe le parti.

Le parole del tecnico dopo la partita

Nel post-partita della sfida vinta dall’Atalanta per 3-2 contro il Genoa, Gasperini ha voluto precisare la sua posizione riguardo al futuro: “Stasera non è il momento giusto, siamo molto preparati a chiudere il campionato domenica in casa col nostro pubblico perché queste stagioni vanno festeggiate molto bene”.

Un messaggio chiaro: ogni decisione è rimandata al confronto diretto con la società, dopo la fine del campionato.