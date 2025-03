Atalanta, Gasperini si infuria ancora in diretta tv nonostante il trionfo: il retroscena

Il tecnico della Dea si è scontrato con il giornalista di Sky, Massimo Nebuloni. In conferenza stampa il duro botta e risposta. I motivi dell'acredine

Terzo posto confermato, pressione massima al vertice in classifica e una vittoria clamorosa a Torino sulla Juventus, destinata a restare storica. Gli ingredienti per un post partita perfetto per l’Atalanta c’erano tutti, eppure Gianpiero Gasperini ha perso la calma (come gli capita spesso, ultimamente) in un episodio che poi è diventato virale su tutti i social. Dai sorrisoni in diretta, durante l’intervista extra-large alla Domenica Sportiva, alla rabbia in diretta. I dettagli dell’accaduto.

Scontro verbale tra Gasperini e Nebuloni

La serata perfetta di Gian Piero Gasperini è stata ‘rovinata’ da un episodio controverso nel post-partita. Durante la conferenza stampa post gara di Juventus-Atalanta, infatti, il tecnico nerazzurro ha avuto un acceso scambio con il giornalista di Sky, Massimiliano Nebuloni. Alla domanda: “Quanta spinta e quanta autostima vi dà una vittoria così sul campo della Juventus?”, Gasperini ha evitato di rispondere direttamente, rivolgendosi invece al cronista con un tono deciso: “Nebuloni, io sono già stato chiaro con te quindi…”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di fronte a questa risposta, il giornalista ha insistito chiedendo: “Cioè, non risponde?”. Gasperini ha chiuso il discorso in modo netto: “Scrivi quello che vuoi”.

La causa del battibecco

Dopo questo botta e risposta, la conferenza è proseguita con altre domande tra cui una su Lookman. Le ragioni dello scontro tra Gasperini e Nebuloni risalgono alla sconfitta in Champions con il Bruges: il giornalista di Sky, a caldo, aveva chiesto al tecnico della Dea chiarimenti sulla storia del rigore sbagliato da Lookman e perché l’allenatore lo avesse poi accusato pubblicamente.

La replica di Sky a Gasperini

L’episodio non è passato inosservato e ha suscitato reazioni immediate. Fabio Tavelli, presente al ‘Club’ di Sky Sport in sostituzione di Fabio Caressa, ha commentato l’accaduto criticando il comportamento di Gasperini: “Avete sentito la risposta che Gasperini ha dato al nostro inviato Nebuloni. Il suo ruolo è quello di fare domande. Va alle conferenze stampa per fare domande e ci spiace che Gasperini abbia risposto in questa maniera così stizzita. C’è all’adrenalina del post partita, però probabilmente a quest’ora è anche un po’ scemata. E sarebbe bello riuscire a discutere partendo anche da posizioni differenti, perché poi le domande si fanno per avere delle risposte.”

Ha proseguito poi Tavelli: “Le buone risposte vengono generate da buone domande e poi ognuno di noi ha un rapporto che può essere migliore peggiore. Una nostra considerazione può anche non essere gradita ed evviva, perché altrimenti non avremo un momento di dialogo e confronto. Auguriamoci che a mente fredda Gasperini si rivedrà (e si scuserà). Comunque Massimiliano Nebuloni continuerà a seguire l’Atalanta bene, come ha sempre fatto, finché lo deciderà la nostra direzione e non certo a chi deve rispondere alle domande” .