Pagelle Juventus-Atalanta 0-4: Gasp distrugge Motta, Kelly, Yildiz e Kolo Muani male, Retegui-Lookman letali

Top e flop della partita Juventus-Atalanta, valevole per la 28a giornata di serie A 2024/2025: naufragio bianconero, pioggia di insufficienze. De Roon e Zappacosta tra i migliori.

Lo ‘spareggio’ scudetto tra la Juventus e l’Atalanta si rivela un monologo nerazzurro. Gasperini fa a fette l’allievo Motta: allo Stadium la Dea asfalta 4-0 la Signora, che esce dalla corsa per il tricolore. È naufragio bianconero: da McKennie a Yildiz pioggia di insufficienze. Retegui implacabile dagli undici metri, voti alti per tutti tra gli orobici.

Juventus-Atalanta: Retegui di rigore

Allo Stadium lo spareggio per definire la terza incomoda per lo scudetto. Grandi ex a confronto: panchina per Koopmeiners, in campo e sommerso dai fischi dei suoi ex tifosi Cuadrado. L’avvio di partita è scoppiettante: l’Atalanta punge in ripartenza con Lookman e Zaccaposta; Juventus pericolosa con due potenti conclusioni da fuori di Thuram e Kelly.

Al 26′ calcio di rigore per la Dea: McKennie col braccio alto sul colpo di testa ravvicinato di Djimsiti. Sul dischetto si presenta Retegui, che batte Di Gregorio. Il portiere bianconero sale sugli scudi prima dell’intervallo compiendo tre parate prodigiose dopo un palo di Lookman.

Naufragio Juve: il dissenso dello Stadium

Motta getta subito nella mischia Koopmeiners, ma gli orobici puniscono immediatamente la Signora. Ripartenza micidiale dei nerazzurri dopo una palla persa da Kelly e 2-0 firmato De Roon. Scatta la rivoluzione del tecnico della Juve che ne cambia tre: dentro Alberto Costa, Kalulu e Mbangula per Weah, Gatti e Nico Gonzalez.

Lo Stadium non approva e si fa sentire al grido di “andate a lavorare”. La Juve non c’è più e gli ospiti dilagano con il tris di Zappacosta, tra i migliori in campo. Partita finita? No, perché Lookman firma uno 0-4 che è una sentenza: bianconeri fuori dalla corsa scudetto, l’Atalanta è la vera antagonista di Inter e Napoli.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6,5: Intuisce il rigore di Retegui, ma non riesce a intercettarlo. Nel finale del primo tempo compie tre interventi prodigiosi: due su Lookman e uno su Zappacosta, poi crolla sotto il fuoco nerazzurro.

Le pagelle dell’Atalanta