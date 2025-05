Pagelle Genoa-Atalanta 2-3: Pinamonti scatenato, Maldini croce e delizia, Retegui da record

Senza assilli di classifica, partita a viso aperto al Ferraris: il bomber dei rossoblù va in doppia cifra, Retegui supera Inzaghi. Sulemana cecchino. Badelj da libro cuore

Doppietta di Pinamonti, vanificata dai gol di Sulemana, Maldini e Retegui: Genoa-Atalanta 2-3 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Con la possibilità di giocare senza fare calcoli determinati dagli obiettivi di classifica, già raggiunti su entrambi i fronti, rossoblù e nerazzurri non hanno badato a particolari tatticismi giocando una partita a viso aperto.

Seconda vittoria e sesto risultato utile di fila per la Dea, sicura di chiudere al terzo posto non da stasera; sfuma in extremis il secondo pari consecutivo per il grifone, salvo da tempo: Gasperini batte Vieira.

Genoa-Atalanta, la chiave della partita

Gol sbagliato, gol subito: il primo tempo è tutto racchiuso nel grossolano errore di Maldini punito dal colpo di testa vincente di Pinamonti di li a pochi minuti. Nella ripresa il rientro dagli spogliatoi, con rete di Sulemana, ricorda che l’Atalanta non è da anni al top per pura casualità, ma che se la tensione non è quella giusta si becca gol: vedi il raddoppio di Pinamonti. Dettagli determinanti in una partita senza assilli di classifica. Come il guizzo risolutivo di Retegui con tanto di episodio che farà discutere perché De Winter era a terra per infortunio.

Tutte le emozioni di Genoa-Atalanta

Genoa, top e flop

Pinamonti 7.5: Nono e decimo gol in campionato: un colpo di testa perfetto per timing e precisione, poi un tiro a incrociare non meno chirurgico, che non lasciano scampo a Rui Patricio. Bravissimo nella gestione dei palloni che transitano dai suoi piedi: un punto di riferimento quando viene incontro per favorire gli scarichi dei compagni di squadra.

Nono e decimo gol in campionato: un colpo di testa perfetto per timing e precisione, poi un tiro a incrociare non meno chirurgico, che non lasciano scampo a Rui Patricio. Bravissimo nella gestione dei palloni che transitano dai suoi piedi: un punto di riferimento quando viene incontro per favorire gli scarichi dei compagni di squadra. Martin 7: Cross al bacio per l’incornata vincente di Pinamonti. Tre gol di fila di testa per il Genoa, terzo assist consecutivo. Una piedino niente male. Una spina nel fianco per la difesa dell’Atalanta.

Cross al bacio per l’incornata vincente di Pinamonti. Tre gol di fila di testa per il Genoa, terzo assist consecutivo. Una piedino niente male. Una spina nel fianco per la difesa dell’Atalanta. Badelj 7: Cuore di capitano. A pochi giorni dall’annuncio del suo addio al grifone, dopo 155 partite e 7 gol, gioca la solita partita generosa. La sua ultima al Ferraris col Genoa. Mancherà ai rossoblù. Esce tra gli applausi di tutto lo stadio e di Gasperini.

Cuore di capitano. A pochi giorni dall’annuncio del suo addio al grifone, dopo 155 partite e 7 gol, gioca la solita partita generosa. La sua ultima al Ferraris col Genoa. Mancherà ai rossoblù. Esce tra gli applausi di tutto lo stadio e di Gasperini. Vitinha 6.5: Attivo, intraprendente, pimpante. La sua vivacità crea non pochi grattacapi agli odierni dirimpettai. In crescendo.

Attivo, intraprendente, pimpante. La sua vivacità crea non pochi grattacapi agli odierni dirimpettai. In crescendo. Bani 6: La gioia del primo gol stagionale in campionato svanisce dopo un check al Var: tocco di braccio galeotto, ma era al posto giusto nel momento giusto.

La gioia del primo gol stagionale in campionato svanisce dopo un check al Var: tocco di braccio galeotto, ma era al posto giusto nel momento giusto. Norton-Cuffy 6: Si accende a fiammate, ma quando accade impone il suo strapotere fisico.

Si accende a fiammate, ma quando accade impone il suo strapotere fisico. Sabelli 5.5: Non riesce a sfondare sulla corsia di competenza. Bene in fase di non possesso. Meglio nella ripresa.

Atalanta, top e flop

Sulemana 7: Come contro la Roma: abbonato ai super gol della distanza. Controllo orientato con il petto e tiro al volo perfetto, imparabile per Leali.

Come contro la Roma: abbonato ai super gol della distanza. Controllo orientato con il petto e tiro al volo perfetto, imparabile per Leali. Samardzic 6.5: Pronti, via e smarca Retegui con un bel colpo di tacco. Dialoga bene con Palestra. Fa la sua parte per creare difficoltà al pacchetto arretrato di Vieira.

Pronti, via e smarca Retegui con un bel colpo di tacco. Dialoga bene con Palestra. Fa la sua parte per creare difficoltà al pacchetto arretrato di Vieira. Retegui 6.5: All’89’, in anticipo, su assist di De Ketelaere (con De Winter a terra per infortunio), decide la partita mettendo la firma sul gol che gli permette di staccare Filippo Inzaghi nella storia dei migliori marcatori di sempre dell’Atalanta in una singola stagione: sono 25.

All’89’, in anticipo, su assist di De Ketelaere (con De Winter a terra per infortunio), decide la partita mettendo la firma sul gol che gli permette di staccare Filippo Inzaghi nella storia dei migliori marcatori di sempre dell’Atalanta in una singola stagione: sono 25. Palestra 6: Esordio da titolare in Serie A con un buon piglio. Fisicamente dotato, si fa valere. Di lui si dice un gran bene non per caso.

Esordio da titolare in Serie A con un buon piglio. Fisicamente dotato, si fa valere. Di lui si dice un gran bene non per caso. Maldini 5.5: Parte bene con un tiro di poco a lato, lezioso a tu per tu con Leali: si divora il gol del possibile 1-0 della Dea, che viene punita di lì a poco da Pinamonti. Si riscatta nella ripresa con il primo gol alla prima partita da titolare con l’Atalanta: bell’inserimento e palla in rete come non gli accadeva dal 18 gennaio con la maglia del Genoa.

Parte bene con un tiro di poco a lato, lezioso a tu per tu con Leali: si divora il gol del possibile 1-0 della Dea, che viene punita di lì a poco da Pinamonti. Si riscatta nella ripresa con il primo gol alla prima partita da titolare con l’Atalanta: bell’inserimento e palla in rete come non gli accadeva dal 18 gennaio con la maglia del Genoa. Brescianini 5: Fatica ad accendersi, traccheggia senza trovare spunti degni di nota. Pasticcia con Hien spianando a Pinamonti la strada per il 2-1.

Fatica ad accendersi, traccheggia senza trovare spunti degni di nota. Pasticcia con Hien spianando a Pinamonti la strada per il 2-1. Hien 5: Frittatona con Brescianini: Pinamonti ringrazia e buca Rui Patricio.

Genoa-Atalanta, la pagella dell’arbitro Fourenau

Genoa-Atalanta è stata diretta da Davide Ghersini della sezione di Genova. Assistenti di linea Alex Cavallina (Parma) e Thomas Minutti (Maniago). Quarto Ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno). Al VAR Federico Dionisi (L’Aquila) affiancato da Gianluca Aureliano (Bologna). Ordinaria amministrazione. Il Var lo aiuta a scovare un tocco di mano di Bani e a negare il gol al difensore del Genoa. Voto 6.

