Balotelli, la parentesi Genoa non è l’ultima: Palermo e Cremonese lanciano l’assalto, il gesto di Pippo Inzaghi

Potrebbe non essere ancora finita l'epopea Balotelli. Dopo il flop Genoa, Super Mario potrebbe ripartire ancora una volta dall'Italia.

Why Always Me? Così recitava lo slogan di Mario Balotelli ai tempi del Manchester City. Da tempo, però, le luci della ribalta si sono spente sull’ormai quasi 35enne attaccante. Con il Genoa le aspettative erano alte ma sono di fatto crollate ancor prima di cominciare: il Grifone non ha mai concesso una vera chance alla punta pur avendola a disposizione. Oggi il colpo di coda potrebbero essere Palermo o Cremonese, pronte all’assalto di SuperMario.

Il Genoa un autentico flop

Un talento con pochi picchi alti e tanti bassi. Così si può sintetizzare la carriera di Mario Balotelli. Che però non è ancora arrivata al famigerato canto del cigno. Se a 34 anni suonati, 35 da compiere ad agosto, il meglio dovrebbe essere alle spalle chissà che la punta non possa regalarci un epilogo scoppiettante per continuare a sorprendere come spesso ha fatto in passato seppur spesso e volentieri in negativo.

Il Genoa è stato un autentico flop. Appena sei spezzoni giocati e zero gol. In questo caso ha inciso anche la sfortuna: lo aveva voluto Alberto Gilardino, silurato un attimo dopo che SuperMario mettesse piede nel capoluogo ligure. Al suo posto, per giunta, è arrivato un Patrick Vieira con il quale non aveva mai legato, fin dai tempi del Nizza. Ma quella in rossoblù potrebbe non essere stata l’ultima avventura italiana dell’attaccante.

La telefonata con Pippo e la suggestione Palermo

Il nome Balotelli, però, in Italia suscita ancora del fascino. Tra gli estimatori del giocatore c’è sicuramente Pippo Inzaghi che ha avuto modo di sentirlo in questi giorni telefonicamente. I due avrebbero chiacchierato anche di un possibile passaggio del bomber al Palermo. Sarebbe una sfida stimolante per il 34enne che è bresciano doc ma che è nato proprio nella città siciliana. Un’arma in più per i rosanero che puntano dritti alla promozione in A.

La possibilità Cremonese per restare in A

Ma attenzione perché la massima categoria, volendo, SuperMario la potrebbe giocare anche quest’anno. Sull’ex calciatore di Inter e Milan ha infatti messo gli occhi la neopromossa Cremonese. Serve un uomo di esperienza per fronteggiare il sempre complicato salto di categoria. Vero che Balotelli non è celebre per essere un uomo spogliatoio, ma nel tempo il bresciano è maturato limando quegli atteggiamenti che hanno condizionato lo sviluppo della carriera.

Il viaggio in Thailandia tra riflessione e muay thai

Insomma, c’è ancora speranza per un finale di carriera con un’altra storia da raccontare. Possibilmente bella per un giocatore che qualche errore lo ha sicuramente commesso ma che forse ha pagato anche in eccesso. Intanto, in questi giorni Balotelli è stato in Thailandia, dove si è allenato con Rodtang Jitmuangnon, leggenda del muay thai. Non è nuova la notizia degli apprezzamenti di Super Mario nei confronti di questa disciplina.