Balotelli a Belve, frecciate al Genoa, agli ex compagni azzurri e l'ammissione: fu una tamarrata

Il bomber si confessa nel salotto della Fagnani, dalla prova di paternità col DNA agli episodi di razzismo fino al ritiro, la puntata domani su Rai2

Il sorriso non l’ha perso neanche in questi lunghi mesi bui, lontano dal campo, esiliato da quel Genoa dove sperava di prendersi la sua rivincita in serie A, bersagliato da infortuni e ai ferri corti con il tecnico Vieira. Mario Balotelli sui social mostra sempre il suo lato positivo, fatto di giochi con la figlia, esercizi di allenamento, rimpatriate, tutto sempre sorridendo. Ed è col sorriso che si presenta a “Belve”, il programma di Francesca Fagnani su Rai2 dove è stato ospite.

Mario e il razzismo

La puntata integrale andrà in onda domani alle 21.20 e a giudicare dalle anticipazioni è da non perdere. Tanti i temi trattati nell’intervista, a partire dal razzismo. La Fagnani gli ricorda l’episodio occorsogli a Ponte Milvio due anni fa, quando alcuni passanti gli lanciarono contro delle banane. SuperMario ricorda e rivela sardonico: “Quelli delle banane non lo rifaranno, lo garantisco, se lo ricordano cosa è successo, mi spiace ma quello che ci vuole ci vuole a volte”.

Il fallimento al Genoa

Il presente sportivo è pieno di amarezze. Il bomber si svincola a parametro zero a giugno dal Genoa, dove era arrivato per volere di Gilardino a stagione in corso ma dove dall’arrivo in panchina di Vieira non ha praticamente più giocato: “Ringrazio i tifosi che mi vogliono bene, ma ho fatto una scelta sbagliata per il tipo di società. Giocherò due o tre anni prima di smettere. Sarà un trauma atletico, ma quello che ruota intorno al calcio non mi mancherà, il calcio è un mondo finto”.

Balotelli e la maglia azzurra

Una carriera di alti e bassi quella di Balotelli, anche con la maglia italiana. Eroe agli Europei del 2012, anche se ammette di aver fatto un errore a mostrare i muscoli alla Hulk dopo la doppietta alla Germania in semifinale ( “È stata una tamarrata!“), poi bannato anche dal gruppo di compagni ai Mondiali 2014, quando si trovò travolto dalle critiche: “Si gioca in undici. Tanti sono grandi e grossi ma si nascondono facilmente…”.

Non mancano accenni alla vita privata, a partire dalla vicenda legata alla paternità della figlia Pia, avuta dalla relazione con Raffaella Fico. Alla domanda sulla scelta di richiedere il test del DNA, risponde con chiarezza: “Sì, lo rifarei. Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?”.

Oltre a lui, nel corso della puntata, ci saranno anche Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Ad accompagnare la serata, come da tradizione, ci sarà Serena Brancale, che interpreterà una cover per il momento musicale, e non mancherà, come ogni settimana, la sigla di chiusura con i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.