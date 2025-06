Balotelli: Genoa addio, ecco la nuova avventura per SuperMario

Salutata Genova, dove non ha lasciato traccia per gli attriti con Vieira, Balo fa ritorno in Inghilterra. Ma non in Premier League: ecco dove giocherà

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Balotelli torna Inghilterra. No, non in Premier League. Dopo la poco felice parentesi al Genoa, SuperMario ha annunciato che prenderà parte alla Baller League, una competizione di calcio a sei indoor.

Balotelli dice addio al Genoa

Nei giorni scorsi, ospite di ‘Belve’, Balotelli è uscito allo scoperto rivelando che quella del Genoa si è rivelata “una scelta sbagliata”. Voluto da Gilardino, il classe 1990 era approdato sotto la Lanterna a ottobre, poco prima che il tecnico di Biella fosse esonerato. L’ingaggio di Vieira, con cui Mario aveva già litigato ai tempi del Nizza, gli ha di fatto sbarrato le porte.

Lo raccontano i numeri, che non mentono mai: Balo si è visto in campo solamente sei volte per un totale di 56 minuti e zero gol. Non solo: nel 2025 è scomparso pure dalla lista dei convocati. Un epilogo amaro per un calciatore che era stato accolto dai tifosi del Grifone come il possibile salvatore della patria.

L’ultima di sfida di Mario in Inghilterra

È stato proprio il 34enne centravanti ad annunciare il suo imminente ritorno in campo. Lo farà in Inghilterra, ma non in Premier League, non certo dalla porta principale. Balotelli volerà a Londra per prendere parte alla Baller League, un torneo di calcio a sei indoor che è nato in Germania lo scorso anno e che è stato esteso anche al Regno Unito per l’enorme successo registrato.

“La Baller League UK voleva i migliori giocatori. Ecco perché sempre io. Legends contro Creators. Final Four della Baller League. All’O2. 12 giugno. Io sono iscritto. Venite a vedere la follia. Non perdete l’occasione” ha scritto l’ex attaccante della Nazionale sui social.

Qual è l’obiettivo di Balotelli

Nella capitale inglese scalderà i motori in attesa della chiamata giusta, che potrebbe anche essere l’ultima della carriera. Balotelli ha le idee chiare: intende giocare altri 2-3 anni. Possibilmente da protagonista. Non in Arabia Saudita, meta dorata di tanti colleghi agli sgoccioli della carriera.

Già, come confessato a Francesca Fagnani, si è posto un obiettivo ben preciso: l’America. Chissà che la Baller League non si riveli trampolino di lancio per la MLS: dopo il fallimento nel capoluogo ligure, l’ex Manchester City e Milan ha tremendamente bisogno (e voglia) di regalarsi un’ultima avventura da Super-Mario.