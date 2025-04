Genoa, da Vieira arriva l'ultimo schiaffo a Balotelli: lui si consola con la figlia

Il tecnico del Grifone annuncia che ci sarà spazio anche per i ragazzi della Primavera in questo finale di stagione ma non per Supermario

Il contentino di fine stagione non ci sarà: il Genoa è sempre più vicino alla matematica salvezza che potrebbe anche arrivare già lunedì di Pasquetta dopo la sfida con la Lazio ma Vieira non ha alcuna intenzione di dare spazio a Balotelli anche a obiettivo raggiunto. L’ultimo schiaffo a Supermario che si consola con le gioie della famiglia.

Per Balotelli zero minuti nel 2025

Dopo essere stato utilizzato col contagocce fino allo scorso dicembre, Balotelli non ha più trovato spazio ne 2025, dove non è mai stato neanche convocato. L’operazione al metatarso della mano destra l’ultima scusa per farlo fuori.

L’ex Milan e Inter ora sta bene ma non sarà in ogni caso preso in considerazione. Chiare le parole di Vieira in conferenza, preferirà dare spazio ai giovani della Primavera: Venturino ed Ekhator già sono stati impiegati. Ahanor tornerà convocato in prima squadra: “Honest sarà convocato con la squadra domani. Venturino ed Ekhator sono giovani, sono il futuro della società. Questi tre giocatori giocheranno dall’inizio prima della fine della stagione, questo è sicuro”.

Balotelli si diverte con la figlia Pia

Niente ripescaggio di Balotelli, dunque, ma il giocatore ormai ci ha messo una pietra sopra e si consola con gli affetti più cari. Postate sul suo profilo instagram foto in cui si diverte con Pia, la figlia dodicenne avuta dalla relazione con Raffaella Fico (durata un anno, dal 2011 al 2012). Pia Balotelli non gioca a calcio ma è comunque una sportiva, campionessa italiana di karate.

Vieira cerca la salvezza aritmetica

Il tecnico francese, intanto, ha grande stima per la Lazio: “Il nostro obiettivo è avere questi punti per essere aritmeticamente sicuri di essere in Serie A. Dobbiamo essere pronti sotto l’aspetto dell’organizzazione ma non ho dubbi su questo. Credo che la Lazio arriverà a Genova per vincere. E’ importante per loro perché vogliono andare in Champions. Noi vogliamo continuare a finire bene. Pinamonti, Vitinha e Messias possono giocare davanti ma l’importante è trovare il giusto equilibrio con o senza possesso. Abbiamo trovato questo equilibrio settimane fa e questo è importante”.

Quello che al Genoa manca è una vittoria con una grande squadra: “C’è questa motivazione, però non dimentichiamo quanto siamo cresciuti come squadre e dove eravamo cinque mesi fa. Importante è avere sempre i piedi per terra, analizzare sempre la situazione e continuare a lavorare. Credo tantissimo in questo gruppo: ha sempre lavorato bene, può vincere o perdere, ma questo gruppo è stato fantastico soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Abbiamo un Presidente che ha fatto investimenti importanti per la società perché la squadra rimanga in Serie A. Il mio futuro? Per il resto c’è sempre tempo e io non voglio perdere il focus su questo aspetto”.