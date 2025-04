Balotelli pronto a far saltare il tappo, l’ultima storia su Instagram sembra un avvertimento a Vieira  

L’attaccante continua a lavorare in gruppo con i compagni del Genoa e ad essere ignorato al momento delle convocazioni: lo sfogo sul profilo social

Come interpretare l’ultima storia su Instagram di Mario Balotelli? L’attaccante vuole sottolineare il fatto di essere maturato o lanciare un avvertimento a Patrick Vieira, che continua a ignorarlo quando si tratta di compilare la lista dei convocati del Genoa? Di sicuro il suo sfogo farà discutere.

Genoa, Balotelli si sfoga su Instagram

Mario Balotelli torna a farsi sentire sui social network con una storia Instagram destinata a far discutere. L’attaccante ha pubblicato uno scatto in bianco e nero da quello che pare lo spogliatoio del Genoa. Supermario è a torso nudo mentre guarda l’obiettivo, l’immagine è accompagnata da questa frase: “Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo, ma il Mario 16enne ribelle. Forse capirebbero cosa comporta veramente mancare di rispetto così”.

Genoa, Balotelli e l’avvertimento a Vieira

La prima ipotesi, ovviamente, è che si tratti di un messaggio, anzi di un avvertimento, a Patrick Vieira, allenatore che dal suo arrivo sulla panchina del Genoa ha di fatto messo Balotelli in un angolo. L’attaccante era arrivato a ottobre da svincolato, quando ad allenare i rossoblù era ancora Alberto Gilardino. Poi l’esonero dell’italiano e la panchina affidata a Vieira, con cui aveva avuto rapporti complicati al Nizza, ha segnato di fatto l’esclusione di Supermario dal progetto: l’ultima convocazione di Balotelli risale al 12 gennaio, nella partita col Parma, mentre per l’ultima presenza bisogna risalire addirittura al match col Napoli del 21 dicembre.

Genoa, Balotelli si allena senza polemiche

A differenza del passato, Balotelli pare aver accettato la situazione al Genoa: a parte qualche altro messaggio sui social, dal tono comunque moderato, l’attaccante non ha avuto reazioni polemiche alle scelte di Vieira, almeno in pubblico. Balotelli si allena in gruppo regolarmente, per non essere poi preso in considerazione dall’allenatore al momento delle convocazioni.

L’altro significato del messaggio di Balotelli

La storia di oggi, dunque, può essere interpretata come un avvertimento a Vieira: come a dire, “sono ancora in tempo per fare il matto come un tempo”. Ma quello di Supermario potrebbe anche essere un semplice sfogo o, da un altro punto di vista, un tentativo di sottolineare il suo comportamento da atleta maturo, che a 34 anni è in grado di accettare anche le scelte di un allenatore a suo giudizio irrispettoso. Su una cosa, in fondo, Balotelli ha ragione: difficilmente a 16 anni sarebbe stato in silenzio dopo 11 partite in tribuna…