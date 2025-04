Genoa, altro che Balotelli: Vieira ha scelto il nuovo bomber ma al City non dimenticano SuperMario

Dimenticato in Italia, il bomber 34enne torna di moda ma in Inghilterra: i tifosi del City hanno utilizzato una sua frase storica, trasformandola

Mentre il Genoa ha oramai dimenticato Mario Balotelli, in Inghilterra c’è chi ancora lo ricorda. Infatti, si è verificato un episodio singolare legato al Manchester City. I tifosi dei Citizens hanno utilizzato l’immagine e la celebre frase di SuperMario per manifestare il loro dissenso nei confronti della dirigenza. Intanto, proprio il tecnico dei liguri, che ha praticamente scaricato il bomber 34enne per questa e la prossima stagione, ha anche già scelto il suo sostituto.

Vieira ha scelto il suo attaccante: trattativa con l’Atalanta

Patrick Vieira ha ormai preso una decisione definitiva su chi sarà il nuovo centravanti della sua squadra nella prossima finestra di mercato. L’obiettivo è quello di chiudere la trattativa per Roberto Piccoli il prima possibile, assicurandosi un giocatore di alto livello che conosce bene la Serie A dopo un’ottima stagione al Cagliari.

L’intesa con l’Atalanta, per l’attaccante in prestito ai sardi, non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile: da tempo infatti la Dea sembra non puntare realmente su di lui, limitandosi a valorizzarlo in vista di una futura cessione vantaggiosa. Il trasferimento potrebbe concludersi su una base economica vicina ai 10 milioni di euro.

Roberto Piccoli verso il Genoa

Durante questa stagione al Cagliari Piccoli ha già collezionato 30 presenze, mettendo a segno 7 gol e fornendo 3 assist. Si tratta di numeri importanti, che confermano la sua crescita e la prontezza per affrontare una nuova, più ambiziosa sfida.

Protesta dei tifosi del City: Balotelli diventa un simbolo

Intanto, in Inghilterra, Balotelli torna di moda per una protesta dei tifosi contro la società. Il motivo? Il rincaro dei prezzi dei biglietti, proprio in un momento in cui la squadra non sta brillando per risultati sul campo. Durante la sfida contro il Leicester, vinta 2-0 dal City, i sostenitori hanno esposto cartelli con il volto dell’ex attaccante e lo slogan modificato: “Why always greed”.

Tifosi del Manchester City, un messaggio forte alla società

Questo gesto creativo richiama lo storico “Why always me” mostrato da Balotelli dopo un gol nel derby di Manchester, ma è stato trasformato oggi – per l’occasione – in una critica diretta verso la società. Il termine “greed”, ovvero avarizia, rappresenta il sentimento condiviso da gran parte della tifoseria, convinta che il club stia dando priorità agli interessi economici a discapito del legame con i tifosi.

