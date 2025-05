Fabregas verso il Bayer Leverkusen, Como su Davide Ancelotti: ma il figlio di Carlo piace anche ai Rangers

Effetto domino delle panchine: il tecnico del Como è il favorito per prendere in mano i tedeschi. Ancelotti e Arbeloa sono i favoriti per sostituirlo

Come la filosofa spagnola María Zambrano ha approfondito il rapporto tra bellezza, verità e conoscenza, Fabregas ha fatto lo stesso con la sua squadra. L’ha coccolata e accompagnata nel tempo, ha saputo modellarla e ricavarne il meglio. Con pazienza ha seguito le sue idee e ha portato il Como a una salvezza tranquilla e ora si gioca la parte sinistra della classifica, con il decimo posto in Serie A che al primo anno sarebbe un traguardo non da poco. Lo spagnolo ha impressionato per gestione e comunicazione e su di lui si sono fiondati varie big, ma il suo destino sembra ormai chiaro.

Fabregas al Bayer Leverkusen

“Sarò sempre grato al Como“ ha detto Fabregas dopo l’ultima partita vinta contro il Cagliari. Un messaggio quasi d’addio, con il Bayer Leverkusen pronto a chiudere per affidargli la panchina di Xabi Alonso. Un vero e proprio effetto domino, con l’attuale tecnico dei tedeschi che prenderà il testimone di Ancelotti al Real Madrid, con Carletto pronto alla nuova sfida da commissario tecnico del Brasile. E per la prima volta suo figlio Davide potrebbe prendere le distanze dal padre e iniziare la sua carriera da primo allenatore.

Chi va al Como? Piace Davide Ancelotti

Il progetto del Como è chiaro, non hanno veli. Nel giro di pochi anni vogliono portare il club nelle prime posizioni e magari anche in Europa. Hanno la disponibilità economica per farlo. Molto importante sarà la prossima stagione, come se fosse la seconda parte di un bel film. E per non rovinarlo, la dirigenza deve scegliere i giusti interpreti. Ai lariani piace Davide Ancelotti, il figlio di Carletto, che però è monitorato anche dai Rangers come riportato da As. Negli anni ha accumulato esperienza all’ombra del padre e ora è pronto a un’avventura da solo e non più da assistente.

Come-Real, una linea diretta

Se qualche anno fa qualcuno avesse detto che ci sarebbe stato un legame tra il Como e il Real Madrid forse non sarebbe stato creduto. Almeno parlando di calcio. Nei biancoblù gioca uno dei migliori talenti, Nico Paz, arrivato proprio dai Blancos che hanno anche la possibilità di effettuare la recompra per una cifra irrisoria. Lì di attaccanti ne hanno molti e probabilmente potrebbero anche lasciare sbocciare altrove il diamante argentino.

Oppure potrebbe riprenderlo per poi venderlo a un prezzo più alto. Tanti interrogativi che ben presto avranno risposte. Per la panchina l’alternativa a Davide Ancelotti è Arbeloa, al momento impegnato con le giovanili dei madrileni. Da lago di Como alla Puerta del Sol, con un pallone a fare da narratore.