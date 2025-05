Ancelotti, telenovela finita: Xabi Alonso dice sì al Real Madrid, quando prenderà il suo posto

L'era dell'allenatore dell'italiano sulla panchina dei Blancos è giunta al termine: pronto il passaggio del testimone al tecnico spagnolo appena dopo la conclusione della Liga.

Ancelotti è pronto ad abdicare: Carletto lascerà la panchina del Real Madrid al termine del campionato, stando alle ultime notizie dei media spagnoli. Niente Mondiale per Club per l’allenatore italiano, che saluterà subito i Blancos dopo la fine de La Liga. Florentino Perez già ha individuato da tempo il suo successore e sarà Xabi Alonso, un’ex leggenda degli spagnoli. Con il Bayer Leverkusen ha tagliato traguardi importanti come la vittoria del Meisterschale e ora è pronto a mettersi in gioco in uno stadio in cui è vietato sbagliare.

Ancelotti, addio al Real: ora il Brasile?

Sotto la guida di Ancelotti, il Real ha conquistato 3 Champions League, 3 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe europee, 2 titoli della Liga, 2 Coppe del Re e 2 Supercoppe di Spagna, diventando l’allenatore più vincente nella storia dei Blancos, superando il leggendario Miguel Muñoz. Il nome di Carletto al Bernabeu sarà ricordato in eterno. Ha riportato i madrileni sul tetto d’Europa nel 2014, conquistando la decima dopo dodici anni di tentativi falliti. Ha dato il via al dominio moderno. Ora probabilmente si preparerà a una nuova sfida, con la suggestione Brasile che potrebbe diventare sempre più concreta.

Xabi Alonso al Real Madrid: quando arriva

Stando a Marca, Ancelotti dovrebbe raccogliere le sue cose e lasciare lo spogliatoio dopo l’ultima giornata di campionato, quindi dopo il 25 maggio. Una decisione che l’allenatore avrebbe preso in accordo con la dirigenza dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Arsenal. Il testimone lo passerà a Xabi Alonso che potrà mostrare il suo calcio già al Mondiale per Club negli USA. Subito un grande trofeo in palio, prima ancora di iniziare la preparazione estiva.

Real-Xabi Alonso, i dettagli del contratto

Stando sempre al quotidiano spagnolo, Xabi Alonso dovrebbe firmare un contratto triennale con il Real Madrid. Conosce bene l’ambiente e oltre ad averci giocato, ha anche allenato le giovanili dei Blancos nella stagione 2018/2019 stando a stretto contatto con la rosa attuale. Giovane, ma rispettato. Florentino Perez ha voluto fiondarsi sul Dna madridista per cercare di dimenticare questa ultima e deludente stagione e rilanciarsi subito il prossimo anno.