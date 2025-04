Real eliminato, Ancelotti al capolinea: Saka croce e delizia dell’Arsenal, Mbappé si nota solo per l’infortunio

Semifinale mancata dopo 5 anni, si aggrava la posizione del tecnico. L’ala inglese fallisce un rigore poi sblocca la gara, in gol anche Vinicius e Martinelli. Il francese esce al 74’

Il Real Madrid esce mestamente dalla Champions League, aggravando la posizione di Carlo Ancelotti, il cui addio a fine stagione diventa ormai sempre più probabile. L’Arsenal vola in semifinale grazie a Saka, che prima fallisce un rigore con un cucchiaio disastroso e poi allo stesso modo trova l’1-0. Vinicius pareggia per l’1-1 che non basta alle merengue, nel recupero Martinelli fa 2-1. Mbappé si fa notare solo per l’infortunio alla caviglia.

Real eliminato, Ancelotti più vicino all’addio

L’epoca del Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe essersi chiusa stasera, con l’eliminazione degli spagnoli da parte dell’Arsenal nei quarti di finale della Champions League: dopo 5 anni, i blancos non riescono ad approdare alla semifinale della massima competizione europea. Dopo il 3-0 di Londra, i Gunners vincono per 2-1 al Bernabeu in una partita tenuta a lungo sotto controllo dalla squadra di Mikel Arteta. L’eliminazione dalla Champions aggrava la posizione di Ancelotti, del cui addio a fine stagione si mormora da tempo a Madrid: solo la rimonta sul Barcellona nella Liga, a questo punto, potrebbe salvare la panchina dell’italiano.

Letexier concede due rigori, poi ne cancella uno al Var

Il protagonista principale del primo tempo è l’arbitro francese Letexier, che al 10’ concede un rigore dubbio all’Arsenal per una trattenuta piuttosto veniale di Asencio su Merino: dal dischetto va Saka, che come nella finale degli Europei 2021 contro l’Italia opta per un cucchiaio maldestro, che Courtois respinge.

Real graziato, poi al 23’ Letexier si supera: altro rigore, stavolta per i madridisti, e completamente inesistente, per una presunta trattenuta di Rice su Mbappé. I dubbi ci sono e ce li ha lo stesso Letexier: interviene il Var, ma serve la review dell’arbitro che dopo 5 minuti annulla la chiamata.

Arsenal, Saka indovina il cucchiaio e condanna il Real

Nei minuti seguenti il Real non riesce ad alzare il ritmo, anzi è l’Arsenal a controllare un avversario che appare svuotato. E al 65’ i Gunners danno la spallata decisiva: Merino verticalizza per Saka, che stavolta indovina lo scavino e porta a 4 i gol di vantaggio dei londinesi. Vinicius pareggia dopo soli 3 minuti approfittando di un clamoroso errore di Saliba, ma neanche il gol scuote il Real che galleggia senz’anima fino al recupero, quando Martinelli lo trafigge con la rete del 2-1.

Real, Mbappé si vede solo per l’infortunio

Delude il Real, deludono i suoi campioni: su tutti, Mbappé. Il francese non è mai coinvolto nel gioco, non attacca la porta sui rari cross che arrivano dalle corsie laterali, raramente tenta la giocata individuale. Non incide e al 74’, sull’1-1, lascia l’incontro per un infortunio alla caviglia dopo un contrasto con Rice. Delle sue condizioni si saprà solo nelle prossime ore: senza più la Champions, il Real è chiamato a recuperare i 4 punti di ritardo dal Barcellona nella Liga. Un’impresa che diventerebbe ancora più dura senza Mbappé.