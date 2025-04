Arsenal-Real Madrid 3-0, Rice e Merino affondano Ancelotti: al ritorno servirà un miracolo

I gunners mettono un piede in semifinale: un gran secondo tempo non lascia scampo agli spagnoli, che ora devono compiere la remuntada nella partita di ritorno al Bernabeu

Contro il Real Madrid non è mai detta l’ultima parola. L’elenco delle squadre che “ne sanno qualcosa” sarebbe probabilmente più lungo dell’inventario di un magazzino Amazon, perché quando si scende in campo al Santiago Bernabeu la musica cambia sempre, qualsiasi cosa sia successa nella partita di andata.

Arsenal in serata di gala

Anche se si parte da un 3-0 per l’Arsenal, anche se Ancelotti dovrà fare a meno di Camavinga per squalifica. La squadra di Arteta ha sicuramente meritato la vittoria: una partita sempre all’attacco, il che naturalmente ha comportato qualche rischio nel primo tempo, ma che ha mostrato la voglia di non snaturarsi. Battere il Real Madrid sul suo terreno, quello della tecnica e del possesso palla, è una grande soddisfazione per un allievo di Guardiola come Arteta.

Real Madrid travolto nella ripresa

Già nel primo tempo Courtois era stato decisivo, in particolare sul colpo di testa di Rice, mentre Mbappè ha fallito una ghiotta occasione su assist di Bellingham. Nel secondo tempo l’Arsenal sfoggia la prestazione della vita, quella che probabilmente varrebbe un altro libro di Nick Hornby. Al 58′ Rice ha pennellato la prima punizione, poi gli uomini di Ancelotti si salvano miracolosamente quando un doppio intervento ravvicinato di Courtois e un salvataggio sulla linea di Alaba sbarrano la strada, nell’ordine, a Martinelli, Merino e Saka. Subito dopo, è Bellingham a spazzare sulla linea un mancino di Rice.

Rice, doppietta su punizione

Ma al 70′ è nuovamente il centrocampista inglese a replicare con un piazzato sotto l’incrocio, ancora imparabile per l’estremo difensore belga. Il dominio dei londinesi è totale è alla mezz’ora arriva il tris. Lewis-Skelly mette al centro un rasoterra per Merino, che con un preciso mancino di prima intenzione infila Courtois nell’angolino. È il colpo del ko per i 15 volte campioni d’Europa che non riescono più a reagire. Nel finale anche il rosso a Camavinga, che in ogni caso avrebbe saltato la partita dopo il primo giallo, essendo in diffida.

Vazquez crede alla rimonta

“Non siamo stati bravi. L’Arsenal ha fatto una grande partita. Non abbiamo trovato il nostro gioco. Abbiamo avuto qualche occasione isolata. Non abbiamo fatto possesso palla, né siamo riusciti a entrare nella loro metà campo. Ora è complicato”. Queste le parole di Lucas Vazquez ai microfoni di Movistar al termine della vittoria dell’Arsenal sul Real Madrid. “Se c’è una squadra al mondo che può ribaltare la situazione, siamo noi, nel nostro stadio e con i nostri tifosi. Non siamo abituati a collezionare due sconfitte di fila. Dobbiamo lavorare e avere fiducia in noi stessi. Daremo il massimo per rimontare“. Ancelotti sa come si fa, ma stavolta sarà veramente dura: in tanti pensano che il suo tempo sia ormai finito.