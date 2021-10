Arsenal, Arteta contro tutti: "Possiamo vincere ancora la Premier League"

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, nonostante l’11 posto in classifica in Premier League, e dopo una stagione 2020/2021 da dimenticare, non si scoraggia e prosegue dritto nel suo lavoro. Addirittura, nel corso di un’intervista ai microfoni di Football.London, ha affermato con sicurezza che i Gunners torneranno presto a trionfare in Premier. Queste le sue parole:

“E’ passato molto tempo da quando l’Arsenal è diventato campione di Premier League. Ma abbiamo un esempio, quello del Liverpool. Sappiamo da quanto tempo non era campione d’Inghilterra, quindi tutto è possibile, nulla è irraggiungibile. Sono sempre ottimista riguardo alle opportunità di realizzare qualcosa, di realizzare un sogno. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo. Il club ha raggiunto il successo in passato e vogliamo raggiungerlo di nuovo”.

OMNISPORT | 15-10-2021 12:53