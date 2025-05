Real Madrid, accordo con Ancelotti per l'addio: niente Arabia Saudita, rispunta l'ipotesi Brasile

Secondo The Athletic, Carletto ha trovato l'intesa per concludere il contratto con un anno di anticipo: l'annuncio sul futuro verrà dato dopo la fine della Liga il 25 maggio. Firmerà con la verdeoro almeno fino al Mondiale 2026

Sembra uno di quei film il cui finale è scontato, ma che tarda ad arrivare perché la sceneggiatura si perde in mille rivoli di trama. Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid alla fine di questa stagione: ma vista l’appendice del Mondiale per club, bisogna capire il “come” ed il “quando”.

Accordo Ancelotti-Real Madrid

Secondo quanto riporta “The Athletic”, il tecnico italiano ha rinviato qualsiasi annuncio sul suo futuro a dopo il 25 maggio, quando finirà la Liga. Eppure, in Spagna i rumors continuano: Ancelotti avrebbe già un accordo verbale con la Casa Blanca per la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2026, e non sarebbe da escludere che una comunicazione ufficiale potrebbe arrivare già dopo il Clasico di campionato di domenica contro il Barcellona.

Real Madrid, obiettivo Xabi Alonso

L’obiettivo numero uno di Florentino Perez, come ormai noto a tutti, è Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen. L’idea sarebbe quella di poter contare su di lui sin dal Mondiale per club, ma se il Bayer Leverkusen dovesse opporsi si opterà per una soluzione interna. I nomi sono quelli di Solari, Raul o Arbeloa. Un club come il Real Madrid naturalmente non può farsi trovare impreparato, e si sta lavorando anche su altre piste, una delle quali porterebbe a Massimiliano Allegri.

Ancelotti, 15 titoli con il Real Madrid

Quello che è sicuro, è che il binomio Ancelotti-Real finirà: dopo una lunga e gloriosa storia fatta di 15 titoli fra il 2013 e il 2015 e fra il 2021 e il 2025. E ora per il futuro del tecnico italiano si torna a parlare di Brasile, dopo che si erano diffuse voci di un suo sbarco in Arabia Saudita. La Federcalcio verdeoro (Cbf), per bocca del coordinatore delle nazionali Rodrigo Caetano, ha fatto sapere di voler individuare il nuovo ct entro la prossima settimana visto che poi a giugno ci saranno due delicate gare di qualificazione mondiale contro Ecuador e Paraguay.

Il Brasile vuole Ancelotti

Ancelotti rappresenta la prima scelta della Cbf. L’accordo iniziale con la Selecao sarà della durata di un anno, fino alla fine della Coppa del Mondo del 2026, che poi si potrà allungare fino al Mondiale successivo. L’accordo tra Ancelotti e la Federazione brasiliana sembrava ormai concluso, mancava soltanto la “buonuscita” con il Real Madrid, dato che il contratto che li lega scadrà nel 2026. Ma ora che le parti hanno trovato l’accordo, è questione di tempo per vedere il primo tecnico italiano della storia sulla panchina verdeoro.