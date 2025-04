Real Madrid, Ancelotti cambia idea: no al Brasile, offerta milionaria dall’Arabia. Che stangata dopo il Barcellona

Il tecnico emiliano era sul punto di firmare con la Seleçao, ma il Real gli ha negato la risoluzione del contratto a giugno. E dall'Arabia arriva un'offerta da 50 milioni di euro

Carlo Ancelotti e il Brasile, storia di un amore tormentato e osteggiato: sul punto di firmare con la Seleçao, è arrivata la frenata. Il Real Madrid non vuole liberarlo a giugno, prima del Mondiale per Club, ma il tecnico emiliano sarebbe allettato da una possibile offerta milionaria arrivata dall’Arabia Saudita. A questo punto l’accordo con il Brasile potrebbe definitivamente saltare.

Ancelotti ct del Brasile? Forse sì, anzi no

Ancelotti allenerà il Brasile, forse sì, anzi no. Fino a martedì le parti erano vicinissime: accordo quasi raggiunto, firma ormai imminente. Poi qualcosa o qualcuno si è frapposto tra l’allenatore – prossimo alla separazione dal Real Madrid – e la Seleçao. Il colpo di grazia alla permanenza in Spagna dell’allenatore è stata la sconfitta in finale di Copa del Re, per mano del Barcellona: “Restare a Madrid? Questo sarà un tema delle prossime settimane, non di oggi”, ha commentato nel post-gara Ancelotti.

Secondo i media spagnoli e il giornalista Fabrizio Romano, sono due le cause che hanno portato all’interruzione della trattativa tra Ancelotti e il Brasile, volato lunedì a Londra per incontrare una delegazione di emissari e alti funzionari della federazione brasiliana. Incontro terminato senza la firma sul contratto, un primo segnale che qualcosa stesse cambiando.

Ancelotti-Brasile, il Real Madrid stoppa tutto

Secondo As e Marca, sembrerebbe che a frenare l’operazione sia stato, prima di tutto, il Real Madrid, non convinto della cifra richiesta da Ancelotti come buonuscita per risolvere il contratto prima dell’inizio del Mondiale per Club.

Si parla di circa 4 milioni di euro anche se c’è chi afferma che il tecnico abbia chiesto anche lo stipendio dell’ultimo anno di contratto, pari a circa 10 milioni di euro netti. Una proposta che i Blancos avrebbero momentaneamente rispedito al mittente, frenando l’approdo di Ancelotti in Brasile, come riportato da Relevo, poiché assolutamente non intenzionati ad affidarsi a un traghettatore durante la competizione intercontinentale.

Il niet del Real Madrid è stato comunicato alla federazione brasiliana, spiazzata dalla possibilità di avere Ancelotti soltanto a partire da agosto e non da giugno, come invece, speravano a Rio de Janeiro.

Ancelotti, il Brasile e l’offerta dall’Arabia Saudita

Ma non è solo questo. Un’altra indiscrezione vorrebbe Ancelotti attenzionato dall’Arabia Saudita, con un’offerta che sbaraglierebbe la concorrenza e farebbe vacillare chiunque: 50 milioni di euro a stagione, una cifra inarrivabile per la federazione brasiliana e per qualsiasi club europeo.

A questo punto e a queste condizioni il matrimonio tra Ancelotti e il Brasile è destinato a naufragare, tanto che, sempre secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la federazione verdeoro starebbe già sondando le alternative, una di queste è Jorge Jesus, ex allenatore, tra le altre, di Benfica e Fenerbahce.