Ancelotti, la pugnalata del Real Madrid: esonero prima del Mondiale, arriva Xabi Alonso. Carletto in Brasile

Dalla Spagna arrivano voci relative a un divorzio imminente tra i Blancos e il tecnico italiano: in realtà Ancelotti dovrebbe chiudere la Liga, per cedere il testimone a giugno.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

In pochi mesi è passato dall’essere sinonimo di vittorie e trionfi, vera e propria quintessenza del “madridismo”, a oggetto di critiche e sberleffi. Carlo Ancelotti rischia di chiudere nel modo peggiore la sua seconda avventura al Real Madrid, il club più vincente, blasonato, conosciuto e prestigioso al mondo. Dalla Spagna rimbalzano voci sempre più insistenti relative a possibili ribaltoni in panchina, con tanto di esonero addirittura a campionato in corso, con cinque giornate al termine della Liga e lo scontro diretto col Barcellona – che guida la classifica con quattro punti di vantaggio – ancora da giocare. Comunque vada, a meno di sorprese Ancelotti non guiderà i Blancos al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Da Ancelotti a Xabi Alonso: rivoluzione Real Madrid

È questa la vera, inammissibile “pugnalata” della dirigenza del Real, presidente Florentino Perez in primis: cacciare Carletto e chiamare subito al suo posto il successore, Xabi Alonso. Non lasciando all’allenatore emiliano neppure la possibilità di chiudere la stagione alla guida della sua squadra, in una vetrina prestigiosa e importante come la prima World Cup a 32 squadre della FIFA. Ma forse risolvendogli un problema. Perché l’addio anticipato di Ancelotti dal Madrid significherebbe via libera per accomodarsi subito su un’altra panchina di enorme prestigio: quella della Selecao.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Real Madrid al Mondiale per Club col nuovo allenatore?

Al di là dei consigli direttivi del Real, da cui potrebbe scaturire qualsiasi sorpresa, sembra improbabile un divorzio anticipato con la Liga ancora pienamente in discussione. Verò però che i Blancos vedrebbero di buon occhio un passaggio di consegne con Xabi Alonso, il tecnico del primo storico titolo del Bayer Leverkusen, allenatore amante del calcio offensivo e moderno, ma anche un ex madridista, dettaglio non da poco. Il Mondiale per Club potrebbe consentirgli di prendere confidenza coi campioni della rosa dei Blancos, velocizzando il suo processo di inserimento nel club in vista del prossimo anno.

Ancelotti dal Real Madrid al Brasile: può esordire in Ecuador

E Ancelotti? Per lui sarebbe già pronto un contratto con la Cbf, la federcalcio brasiliana, come sbandierato ai quattro venti dal fantomatico emissario Diego Fernandes prima della finale di Coppa del Re persa ai supplementari contro il Barcellona. I tempi consentirebbero a Carletto di accomodarsi subito in panchina per le sfide di qualificazione mondiale a giugno in Ecuador e col Paraguay, magari festeggiando pure il pass per la fase finale che – incredibile ma vero – la Selecao non ha ancora centrato. Ma, ovviamente, Ancelotti vorrebbe prendere parte all’altro Mondiale, quello per club. Il “suo” Real, guidato dal suo “amico” Florentino Perez, quasi certamente glielo impedirà.