Como-Cagliari, moviola: rabbia sarda per due rigori negati e due gol in off-side

La prova dell’arbitro Fourneau al Sinigaglia vivisezionata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito quattro giocatori

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Como-Cagliari, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 47 gare ed ultimamente è apparso in ripresa. Vediamo come se l’è cavata al Sinigaglia il fischietto romano.

I precedenti di Fourneau con Como e Cagliari

Otto i precedenti con i sardi (3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), nessuno con i lariani.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Capaldo con Galipò IV uomo, Gariglio al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Caqueret, Michel, Pavoletti e Piccoli.

Como-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 19′ prima ammonizione della partita per Caqueret, che spende il fallo per fermare la possibile ripartenza del Cagliari. Al 22′ clamorosa papera di Reina che si fa bucare da un tiro rasoterra di Adopo, sul suo palo. Al 30′ Douvikas in area viene trattenuto da Obert: contatto assai dubbio ma per l’arbitro è tutto regolare.

Al 40′ Carquet, pescato sul taglio da Perrone, a tu per tu con Caprile, scavalca il portiere avversario con un tocco sotto dolcissimo ma l’arbitro ferma tutto e annulla per fuorigioco. Il Var però rileva la posizione di Zortea che lo tiene in gioco e ribalta il verdetto: gol regolare.

Al 68′ ammonito Michel Adopo per una trattenuta prolungata ai danni di Nico Paz. Al 75′ ammonito Pavoletti per fallo su Kempf. Al 77′ replay di quanto già visto: Cutrone, lanciato in profondità, mette in pallone in rete, ma per l’arbitro è in fuorigioco, interviene il Var che sentenzia la posizione corretta del giocatore, tenuto in gioco da Augello per un niente.

Prima del fischio finale altro rigore reclamato da Pavoletti che lamenta una trattenuta in area, per l’arbitro è tutto regolare. Al 95′ l’ultimo giallo è per Piccoli. Dopo il recupero Como-Cagliari finisce 3-1.