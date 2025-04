Como-Torino, moviola: giallo sul gol annullato al 94’ ai granata, la rissa e il tabù sfatato

La prova dell’arbitro Marcenaro al Sinigaglia analizzata ai raggi X, il fischietto di Genova ha ammonito in tutto quattro giocatori

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Como-Torino, è al suo quarto anno come arbitro di Serie A e da pochi giorni è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. In Juve-Como alla prima di campionato aveva convinto ed anche in Venezia-Torino aveva fatto bene per poi inciampare in Fiorentina-Lazio e non convincere del tutto in Inter-Torino ma come se l’è cavata al Sinigaglia?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Marcenaro con Como e Torino

Tre i precedenti con i granata (una vittoria, un pari e un ko), cinque gli incroci con i lariani che hanno sfatato un tabù visto che con lui non avevano mai vinto (due pari e tre sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Biffi con Rutella IV uomo, Aureliano al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito Caqueret, Gineitis, Sanabria, da Cunha,

Como-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ graziato Walukiewicz dopo un fallo su Diao all’altezza di centrocampo. Marcenaro ferma il gioco e richiama solo verbalmente il difensore granata. Primo giallo al 31′: Caqueret salta Coco che lo mette giù al limite dell’area di rigore. Cartellino giallo per lui. Al 41′ Gineitis entra in scivolata in maniera scomposta su Diao a centrocampo. Ammonito. Al 53′ trattenuta evidente di Linetty su Caqueret all’altezza di centrocampo. Marcenaro non estrae il giallo. Al 76′ sugli sviluppi di un corner Kempf riceve un colpo doloroso in uno scontro col portiere del Torino. Non c’è fallo.

All’85’ Sanabria viene ammonito per aver staccato col gomito alto su Kempf. All’87’ intervento in ritardo nelle vicinanze dell’area di rigore di Lucas da Cunha che viene ammonito da Marcenaro. Al 94′ gol del Torino: Ilic da fuori libera il sinistro che si infila alla sinistra di Butez. La rete non viene convalidata perché Biraghi, scivolando nel momento della battuta dell’angolo, ha toccato la palla 2 volte. I granata, rimasti increduli, sono subito andati a protestare con l’arbitro per capire cosa fosse successo. Anche gli animi tra le panchine si sono scaldati, con una mezza rissa tra i vari componenti delle squadre.Dopo 7′ di recupero Como-Torino finisce 1-0.