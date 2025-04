Pagelle di Como-Torino 1-0: Douvikas vale la salvezza. Vojvoda rimpianto granata, Biraghi tradisce

Ecco i top e flop del match del Sinigaglia valevole per la 32a giornata di Serie A. Agli azzurri basta un gol del centravanti greco: +12 sul terzultimo posto.

Il Como fa un balzo decisivo in chiave salvezza. Gli azzurri di Fabregas battono 1-0 il Torino al Giuseppe Sinigaglia. A decidere l’incontro è un gol nel primo tempo di Douvikas, il secondo in questa stagione dell’attaccante greco. Nel finale Ilic avrebbe anche trovato il pari ma il Var ha annullato la rete per un doppio tocco di Biraghi durante la battuta dell’angolo. Unica macchia per il team lombardo è l’ennesimo infortunio di Sergi Roberto.

Le scelte di Fabregas e Vanoli

La situazione di classifica di Como e Torino è piuttosto tranquilla. Con il successo sul Monza, gli azzurri si sono portati a +9 sulla terzultima. I granata, invece, hanno poco o nulla da chiedere al finale di torneo forti dei 40 punti fin qui accumulati. Con poche pressioni e la voglia di giocare a calcio le premesse sono quindi quelle di una bella partita da giocare a viso aperto.

I padroni di casa lasciano fuori la stella Nico Paz cercando una mediana più robusta con Perrone. Il centravanti è Douvikas con Ikoné e Diao sulle fasce. Vanoli, invece, deve fare a meno di Ricci squalificato e opta per Linetty al suo posto. Chance per Sanabria davanti, con Elmas e Che Adams a supporto.

Douvikas buca la difesa del Toro

La supremazia del primo tempo del Como trova il suo pieno compimento al 38esimo minuto. Gli azzurri passano in vantaggio in ripartenza con la pennellata perfetta di Vojvoda per il colpo di testa di Douvikas sul quale nulla può Milinkovic-Savic. Crea poco, invece, il Toro pericoloso solo nei primi minuti con Linetty e poi attivo solamente in fase di contenimento.

Finale thriller ma il cielo è sempre più blu

Nel secondo tempo Elmas prima e Gineitis poi provano a rimettere in carreggiata il Torino ma in entrambi i casi c’è la risposta di Butez. Il macedone è ispirato e questo aiuta la formazione ospite a rendersi un po’ più pericolosa. Il Como però può far leva sul prezioso lavoro dei propri centrocampisti, semplicemente perfetti nel pomeriggio del Sinigaglia.

L’unica macchia tra i lombardi è l’ennesimo infortunio per Sergi Roberto. Il finale è da thriller con il pari di Ilic, poi annullato dal Var. Ma intanto i 3 punti del Como sono un grande passo verso la salvezza. Gioca bene la squadra di Fabregas che ha nel complesso meritato la vittoria. Per il Torino si interrompe una striscia di 6 risultati utili consecutivi.

Top e flop del Como

Douvikas 7 Tanto fastidioso per la difesa del Toro. La buca con un colpo di testa da posizione ravvicinata.

Vojvoda 7 Rinforzo assai utile per gli azzurri e forse rimpianto per i granata. E' un moto perpetuo sulla destra e ha il merito del cross per l'1-0 di Douvikas.

Diao 6,5 Il giocatore più cercato dai compagni. Gli avversari invece fanno il possibile per contenerlo con un trattamento speciale.

Caqueret 6,5 Fondamentale nella mediana lombarda. Sembra ce ne siano più di uno.

Butez 6,5 Primo tempo da spettatore. Nel secondo si guadagna ampiamente la pagnotta.

Top e flop del Torino