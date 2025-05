Como-Cagliari 3-1 pagelle: Adopo illude, papera Reina, la Fabregas band rimanda salvezza sarda e centra la sesta di fila

Nico Paz illumina con 2 assist, eurogol di Strefezza e prodezze di Caqueret e Cutrone. Nei sardi si salvano solo Adopo e Luvumbo. Reina tra i peggiori

Il Como non si ferma più. Tra gol sul filo del rasoio, e una rimonta spettacolare, la squadra di Fabregas batte anche il Cagliari per 3-1 e centra la sesta vittoria consecutiva, raggiungendo un nuovo record di successi. Rimandata la salvezza dei sardi che sono però i primi a segnare al 22′, con una conclusione di Adopo che passa sotto la pancia e il braccio di Reina sul primo palo. Una papera per l’ex Napoli e Lazio. Gli uomini di Fabregas ribaltano il risultato nei minuti finali, prima con un pallonetto di Caqueret al 40′, lanciato in profondità da Perrone, e poi con uno splendido destro a giro di Strefezza che, al 47′, batte Caprile e fa venire giù lo stadio.

Nel secondo tempo non cala il ritmo di gara: i sardi tentano di riacciuffare il pareggio ma Piccoli sotto rete, da posizione ravvicinata, spreca di testa al 56′. Chiude definitivamente i conti il numero 10 del Como, Patrick Cutrone, che alla sua 100esima presenza con i lariani trova la rete del 3-1 lanciato sotto rete da un assist di Nico Paz. L’arbitro Fourneau aveva annullato tutto per fuorigioco ma, dopo una lunga revisione del VAR, assegna la rete per la validità della posizione dell’attaccante dei lariani tenuto in gioco da Augello. Il Como resta al 10° posto ma sale a 48 punti. Il Cagliari, invece, resta al 14° posto, a quota 33 punti, ma non è ancora del tutto salvo dal possibile rischio retrocessione.

Como-Cagliari, la chiave tattica della gara

Como in campo con il solito 4-2-3-1. Fabregas fa qualche cambio rispetto alla formazione base: in porta torna Pepe Reina, con Butez che si prende così un turno di riposo. In difesa ci sono Valle e Vojvoda sulle corsie con Kempf ad affiancare Goldaniga. Perrone e Caqueret a centrocampo, con Da Cunha postato sulla parte avanzata della sinistra e Strefezza dall’altra parte, con Paz al centro a sostegno di Douvikas.

Cagliari in campo con il 3-4-2-1. Mister Davide Nicola, invece, lancia Palomino centrale con Obert e Zappa ai suoi lati, con Yerry Mina ancora indisponibile. Makoumbou e Adopo compongono la solita coppia centrale in mezzo, con Zortea e Augello sulle corsie laterali a tutto campo. Davanti, a sostegno dell’unica punta di riferimento Piccoli, ci sono Viola e Zito Luvumbo.

Nella prima parte di gara i comaschi fanno la partita, mentre gli ospiti agiscono prevalentemente in contropiede. La squadra di Fabregas, per scardinare le barricate difensive del Cagliari, preferisce lanciare lungo il pallone e trovare in profondità gli inserimenti di centrocampisti ed attaccanti come nel caso di Caqueret e Cutrone sugli assist di Perrone e Nico Paz.

Strefezza alla terza rete consecutiva nelle ultime tre gare

Strefezza è diventato imprendibile. L’esterno destro brasiliano è ora a 6 reti in totale ma è al terzo gol consecutivo segnato nelle ultime tre partite. Dopo le reti decisive segnate contro Genoa e poi contro il Parma (entrambe le gare vinte per 1-0 dal Como), al 47′ del primo tempo il numero 7 dei lariani è riuscito a rimontare sul Cagliari. Con un destro a giro da fuori area, da posizione defilata, è stato autore di una rete spettacolare: in mezza scivolata ha impattato il pallone in modo decisivo trovando una traiettoria imparabile per Caprile.

I top e flop del Como

Strefezza 7.5. Con un tiro a giro di destro, da posizione defilata, trova la rete del raddoppio al 47′: gol favoloso ed imparabile per Caprile.

Con un tiro a giro di destro, da posizione defilata, trova la rete del raddoppio al 47′: gol favoloso ed imparabile per Caprile. Nico Paz 6.5. Doppio assist: sia al 47′ per Strefezza che al 77′ per Cutrone.

Doppio assist: sia al 47′ per Strefezza che al 77′ per Cutrone. Caqueret 6.5. Al 22′ non ripiega rapidamente, in fase difensiva, e concede ad Adopo di calciare indisturbato in area da posizione defilata e trovare la rete del vantaggio. Al 40′ si inserisce in profondità e con un pallonetto al volo batte Caprile e trova la rete del pareggio.

Al 22′ non ripiega rapidamente, in fase difensiva, e concede ad Adopo di calciare indisturbato in area da posizione defilata e trovare la rete del vantaggio. Al 40′ si inserisce in profondità e con un pallonetto al volo batte Caprile e trova la rete del pareggio. Perrone 6.5. Trova un assist grandioso per Caqueret che si inserisce in profondità: al 40′ effettua un cross tagliente che pesca il centrocampista francese lanciato verso la porta.

Trova un assist grandioso per Caqueret che si inserisce in profondità: al 40′ effettua un cross tagliente che pesca il centrocampista francese lanciato verso la porta. Reina 4.5. Grave errore sulla prima rete subita al 22′: Adopo calcia da posizione defilata, il portiere spagnolo non chiude adeguatamente sul primo palo con la palla che gli passa sotto al braccio.

I top e flop del Cagliari

Adopo 7. Trova la rete del vantaggio con un destro da posizione defilata e la complicità di Reina che compie una papera sul primo palo.

Trova la rete del vantaggio con un destro da posizione defilata e la complicità di Reina che compie una papera sul primo palo. Luvumbo 6. Resta l’uomo più pericoloso in avanti ma è troppo spesso impreciso sotto rete nelle occasioni che si guadagna tra dribbling ed intuizioni offensive in area.

Resta l’uomo più pericoloso in avanti ma è troppo spesso impreciso sotto rete nelle occasioni che si guadagna tra dribbling ed intuizioni offensive in area. Piccoli 5.5. Al 56′ su un cross di Luvumbo non impatta al meglio di testa il pallone e si divora una chiara occasione gol da posizione ravvicinata.

Al 56′ su un cross di Luvumbo non impatta al meglio di testa il pallone e si divora una chiara occasione gol da posizione ravvicinata. Zappa 5.5. Concede troppo spazio a Strefezza, al 47′, in occasione della rete del vantaggio avversario.

Concede troppo spazio a Strefezza, al 47′, in occasione della rete del vantaggio avversario. Obert 5. Complice di una dormita generale della difesa sarda in occasione della rete del pareggio del Como: al 40′ si lascia sfuggire alle spalle l’inserimento di Caqueret che batte Caprile.

