Parma-Como 0-1 pagelle: Strefezza inguaia Chivu, nuovo record per Fabregas. Man, che erroraccio

Brilla Strefezza con una rete decisiva al 79' che sblocca la gara e fa vincere la squadra di Fabregas. Man si divora l'occasione del pari al 90'

Non si ferma il Como di Fabregas che raggiunge anche un nuovo record da già salvo. Con la vittoria al Tardini per 1-0, contro il Parma, i comaschi si portano per la prima volta in stagione a cinque vittorie consecutive (eguagliano il record del 1986 e non subiscono reti). Dopo un timido inizio di primo tempo, solo nel finale dei primi 45′ arriva un’occasione per parte: prima per il Como con il colpo di testa di Kempf, parato da Suzuki, e dopo due minuti per il Parma con Pellegrino che calcia alto da posizione ravvicinata.

Ad inizio ripresa è, ancora una volta, Pellegrino a mettere in difficoltà il Como: al 52′ con un colpo di testa su cross da calcio d’angolo colpisce la traversa. Crescono sempre di più i comaschi: al 71′ Ikoné, servito perfettamente da Caqueret in profondità, salta Suzuki ma spedisce la palla sull’esterno della rete da posizione ravvicinata.

La gioia per la squadra di Fabregas arriva però al 79′ quando Strefezza in area realizza la rete del vantaggio su un assist sotto rete di Duovikas: il Como supera il Torino, sale al 10° posto in classifica e conquista 45 punti. Il Parma, invece, spreca l’occasione di rimonta al 90′ con Dennis Man che da due passi spedisce il pallone in curva. La squadra di Chivu resta al 16° posto a quota 32 punti ma non lontanissimo dalla zona retrocessione a soli 6 punti di distacco.

Parma-Como, la chiave tattica della gara

Il Parma, schierato da Chivu con il 3-4-1-2, deve rinunciare a ben nove giocatori: Kowalski, Osorio, Charpentier, Bernabé, Estevez, Mihaila, Vogliacco, Cancellieri ed Almqvist. Confermata la formazione che ha pareggiato 2-2 nell’ultimo match con la Lazio.

Il Como, disposto in campo con il solito 4-2-3-1, deve fare a meno degli infortunati Diao, Dossena e Sergi Roberto. Rispetto alla formazione che ha sconfitto il Genoa 1-0, Fabregas inserisce Moreno sulla fascia sinistra e Perrone a centrocampo, affiancato da Da Cunha in mediana.

Primi quarantacinque minuti vivaci, con un dato che spiega bene il corso della gara: possesso palla oltre il 70 percento per la squadra ospite, che cerca di condurre la gara mentre i padroni di casa si affidano prevalentemente alle ripartenze. Nel secondo tempo il Parma si abbassa con il 3-5-2 per tenere invariato il risultato ed aumentare la densità a centrocampo.

Parma-Como, Allegri e Lucescu presenti in tribuna

Allo stadio Ennio Tardini di Parma si registrano ospiti illustri in occasione della sfida in corso tra Parma e Como. In tribuna sono stati avvistati Massimiliano Allegri e il commissario tecnico della Romania, Mircea Lucescu, venuto probabilmente per monitorare da vicino Dennis Man, unico calciatore rumeno in campo, che però è partito dalla panchina.

I top e flop del Parma

Pellegrino 6.5. E’ l’uomo in più degli emiliani. Colpisce una traversa al 52′, con un colpo di testa in area, ma non riesce a sbloccare la gara.

E’ l’uomo in più degli emiliani. Colpisce una traversa al 52′, con un colpo di testa in area, ma non riesce a sbloccare la gara. Suzuki 6. Al 42′ salva su un’incornata di Kempf. Abile nelle respinte anche nel secondo tempo.

Al 42′ salva su un’incornata di Kempf. Abile nelle respinte anche nel secondo tempo. Ondrejka 6. Ha creato il maggior numero di occasioni (4).

Del Prato 5. Combina un pasticcio in area al 79′: è in ritardo di marcatura su Duovikas che cede palla a Strefezza nel gol del vantaggio.

Combina un pasticcio in area al 79′: è in ritardo di marcatura su Duovikas che cede palla a Strefezza nel gol del vantaggio. Man 4.5. Entra all’86’ e al 91′ si divora un’occasione incredibile per rimontare il Como: da due passi, sotto rete, non riesce a fare tap-in su un cross rasoterra di Valeri.

I top e flop del Como

Strefezza 7. Entra dalla panchina e cambia la gara: sblocca la partita a 10′ dalla fine con un tiro di sinistro da posizione ravvicinata.

Entra dalla panchina e cambia la gara: sblocca la partita a 10′ dalla fine con un tiro di sinistro da posizione ravvicinata. Nico Paz 6.5 Prova ad imbucare per Caqueret in avanti, abile nel gestire il fraseggio in fase offensiva.

Prova ad imbucare per Caqueret in avanti, abile nel gestire il fraseggio in fase offensiva. Da Cunha 6. Ha completato il maggior numero di contrasti (52) nel corso della gara. In mediana si rende invalicabile.

Ha completato il maggior numero di contrasti (52) nel corso della gara. In mediana si rende invalicabile. Cutrone 5.5. Non brilla nel corso della gara. Subisce un gran numero di falli (3) ma resta poco pericoloso in area. Bocciato dopo 56′ di gioco.

Non brilla nel corso della gara. Subisce un gran numero di falli (3) ma resta poco pericoloso in area. Bocciato dopo 56′ di gioco. Ikoné 5.5. Si divora una rete al 71′: prova a saltare Suzuki ma di destro, da posizione ravvicinata, spedisce la palla fuori e di poco a lato.

